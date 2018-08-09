Силуанов прокомментировал колебания на российских финансовых рынках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Изменчивая ситуация на российских рынках связана с возможными новыми санкциями США и негативной обстановкой на развивающихся рынках, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Правительство и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", — заявил Силуанов.

По его словам, в последние годы российская экономика стала гораздо более устойчивой к внешним факторам, включая колебания нефтяных показателей и введение санкций.

В последние дни российская валюта снижается относительно доллара и евро на фоне санкционной риторики из США.

Накануне Госдеп объявил о новых мерах против России из-за якобы использования химоружия в британском Солсбери. Кроме того, на минувшей неделе в конгресс был внесен законопроект, предполагающий, в том числе, санкции против госдолга России.

На этом фоне рубль обновил минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля). После коррекции курс доллара расчетами "завтра" в середине дня повышался на 52 копейки — до 66,07 рубля, курс евро — на 47 копеек и равнялся 76,60 рубля.

Новые санкции против России

Ограничения из-за "дела Скрипалей" будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней и предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

На минувшей неделе группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Глава минфина США Стивен Мнучин поддержал рекомендацию ведомства не вводить санкции против суверенного долга России.

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон заявил, что в случае усиления санкционного давления со стороны США и создания сложностей для расчета в долларах, переход с торговыми партнерами на национальные валюты ускорится.

"Давно обсуждается уже с самыми крупными постоянными партнерами России — Китай, Индия, даже арабские страны начинают об этом думать и говорить … Если сделают такие сложности нашим главным российским банкам, то просто этот процесс пойдет быстрее", — сказал бизнесмен.