УФА, 9 авг — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ будет рекомендовать властям Башкирии снять охранный статус с горы Тра-тау, чтобы передать ее Башкирской содовой компании для разработки, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Ранее источник в БСК сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

По словам Евтухова, чтобы приступить к разработке единственного подходящего месторождения — горы Тра-Тау, нужно принимать решение о снятии с него статуса памятника природы.

"Вопрос этот на стадии изучения, ведутся переговоры, оценивается общественное мнение. Статус горы могут снять только региональные власти. Думаю, примут единственное осознанное решение, согласовав его с министерством природных ресурсов РФ", — сказал Евтухов журналистам.

"Свою позицию для правительства Башкирии обозначим в ближайшее время ", — добавил он.

"Если местные власти снимут с горы Тра-тау статус природного памятника, и предприятие начнет его разрабатывать, то, по нашим подсчетам, сырья для производства соды хватит на 50-60 лет", — сообщила в свою очередь журналистам заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Марина Бортова.

Она добавила, что сегодня компания уже работает с дефицитом сырья. "Примерно полгода предприятию не хватает сырья, не все производства работают на полную мощность", — уточнила Бортова.