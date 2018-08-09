УФА, 9 авг — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ будет рекомендовать властям Башкирии снять охранный статус с горы Тра-тау, чтобы передать ее Башкирской содовой компании для разработки, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, чтобы приступить к разработке единственного подходящего месторождения — горы Тра-Тау, нужно принимать решение о снятии с него статуса памятника природы.
"Вопрос этот на стадии изучения, ведутся переговоры, оценивается общественное мнение. Статус горы могут снять только региональные власти. Думаю, примут единственное осознанное решение, согласовав его с министерством природных ресурсов РФ", — сказал Евтухов журналистам.
"Если местные власти снимут с горы Тра-тау статус природного памятника, и предприятие начнет его разрабатывать, то, по нашим подсчетам, сырья для производства соды хватит на 50-60 лет", — сообщила в свою очередь журналистам заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Марина Бортова.
Она добавила, что сегодня компания уже работает с дефицитом сырья. "Примерно полгода предприятию не хватает сырья, не все производства работают на полную мощность", — уточнила Бортова.