Силуанов прокомментировал ситуацию на российских финансовых рынках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Текущая волатильность на российских рынках связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

При этом он отметил, что в последние годы российская экономика стала устойчивее к внешним шокам, а у правительства и Центробанка есть все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости готовы их использовать. Он добавил, что подобная ситуация уже происходила в этом году.

Накануне национальная валюта под угрозой новых санкций, которые могут затронуть внутренние активы, финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг, возглавила список аутсайдеров среди валют развивающихся стран, сильно ослабив позиции к доллару. Движение в рубле перекликалось с продажами на рынке акций и в сегменте суверенного долга. Ситуация осложнилась дополнительными заявлениями о введении ограничений против России в связи с "делом Скрипалей". В четверг ослабление рубля к доллару продолжилось.

Новые санкции против России

Ограничения из-за "дела Скрипалей" будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В российском посольстве новые санкции назвали "драконовскими", подчеркнув, что их ввели под надуманным предлогом.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.