Россия проведет в Лондоне бизнес-форум, несмотря на ухудшение дипотношений

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает на Российско-британском бизнес-форуме в Лондоне

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает на Российско-британском бизнес-форуме в Лондоне

ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Россия в ноябре планирует провести в Лондоне четвертый по счету Российско-Британский бизнес-форум (РББФ), несмотря на ухудшившиеся дипломатические отношения между РФ и Великобританией, следует из слов представителя торгпредства РФ в Британии.

Форум, который запланирован на 26-27 ноября, пройдет под лозунгом "Партнерство в инновациях". В выступлениях участников акцент будет сделан на продвижении высокотехнологичного экспорта, цифровизации экономики, расширении торговли услугами, сообщили РИА Новости в торгпредстве.

В форуме ожидается участие более 800 делегатов, представляющих органы власти, бизнес, общественные организации и институты развития двух стран.

Среди российских представителей, которые заявили о своем участии: Сбербанк, "Аэрофлот", "Фосагро", "Черкизово", "Татнефть", Сколково и "Опора России".

В ходе форума состоится серия панельных сессий, будут представлены доклады международных экспертов, презентации новых разработок и выставка, посвященная российско-британскому сотрудничеству в регионах РФ.

Организатором РББФ выступает торговое представительство России в Великобритании при поддержке российских ведомств, занимающихся внешней торговлей, посольства России в Великобритании, фонда "Росконгресс", а также более 30 российских и международных партнеров. Форум ежегодно проходит в рамках недели деловых и культурных российских мероприятий Eastern Seasons, организованной при участии BSI Global Group.