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Экономика

Доллар превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года‍

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТабло курса обмена евро и доллара к рублю. 9 августа 2018Табло курса обмена евро и доллара к рублю. 9 августа 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сегодня рубль продолжил падать на фоне сообщений о новых санкциях США против России. Курс доллара расчетами "завтра" на 10:04 мск четверга рос на 80 копеек — до 66,35 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 76,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
При этом доллар уже поднимался до 66,64 рубля, евро — до 77,27 рубля.

Через час торгов рубль компенсировал половину утренних потерь против основных резервных валют, но все еще теряет порядка 60-70 копеек к доллару и евро.

Таким образом, курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место". При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может упасть до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
Пакет санкций США против России - пролог к их ужесточению, считает аналитик
Новые санкции США из-за "использования Россией химоружия в Солсбери" вступят в силу 22 августа. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Прогнозы и рекомендации

По мнению Тимура Нигматуллина из компании "Открытие Брокер", санкции комплексно понизили спрос на рублевые активы из-за увеличения риска: Credit default swap на РФ выросли на 5,6%, почти обновив апрельские максимумы.

Впрочем, на вечерних торгах и завтра не исключен спекулятивный отскок рубля вверх после чрезмерно эмоциональных распродаж в течение дня, добавил эксперт.
На завтрашних торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 63,5-66,5 рубля, евро — в коридоре 73,6-77,2 рубля, считает Иван Марчена из компании Forex Club.

Два варианта развития событий

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт рассказал, к чему могут привести новые антироссийские санкции
Аналитики называют два варианта развития событий.

При оптимистичном сценарии доллар сначала неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место", к 61-65 рублей или чуть выше, считает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер"

.При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. Это обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар, а затем и закрепиться выше этой отметки", — прогнозирует Верников.

Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре
"Если реализуется самый негативный сценарий и введут санкции против ОФЗ, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — подтверждает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Фактор нефти не учитывается

Как считает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, фундаментальных причин для обвала курса рубля против основных резервных валют нет.

По его словам, доллар после эмоциональных покупок на фоне спекуляций вернется в диапазон 63,4-64,2 рубля.

"Тогда (в 2014 году — Прим. ред.) нефть провалилась в цене в два раза — в район 50 долларов за баррель. Сейчас на фоне антииранских санкций, напротив, есть потенциал ее роста выше 80 долларов за баррель — к максимуму с ноября 2014 года. То есть риски снижения притока валюты в нашу страну и соответственно ее дефицита — малы, а фактор возможного роста нефти к 80 долларам сейчас не учитывается", — рассуждает Рожанковский.

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