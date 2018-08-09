Рубль продолжил падение на фоне новых санкций США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сегодня рубль продолжил падать на фоне новостей о новых санкциях США против России.
По мнению аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место".
При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случа может упасть до 72 рублей за доллар и закрепиться на этой отметке.
Новые санкции против России
Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.
Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".
В российском посольстве новые санкции назвали "драконовскими", подчеркнув, что их ввели под надуманным предлогом.
Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.
Инцидент в Солсбери
В мае министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.