Посольство России назвало новые санкции США "драконовскими"

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США ввели "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом, не дав никаких объяснений, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", — говорится в комментарии дипмиссии.

При этом в посольстве отметили, что "на уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения".

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных, и предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Новые санкции из-за инцидента в Солсбери

Ранее в среду госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Предполагается, что ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.