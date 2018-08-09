РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Цифровая маркировка сигарет: что дает и сколько стоит

01180
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДемонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фотоДемонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пилотный проект по маркировке сигарет идет в России уже более полугода, и участники эксперимента уже подводят некоторые его предварительные итоги. Опрошенные РИА Новости компании в целом довольны ходом "пилота": система работает вполне успешно, маркировка не отразилась на производственных процессах, а ее внедрение не только помогает снизить нелегальный рынок, но и развивает новые технологии.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России

В России 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции, он будет проходить до 31 декабря 2018 года. С января в тестировании системы маркировки участвуют отдельные производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Минпромторг обеспечивает координацию и мониторинг работы участников пилотного проекта.

В ходе эксперимента пачки сигарет маркируются двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код содержит информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дата, место и время производства пачки. Покупатели могут отсканировать штрих-код и получить информацию о пачке при помощи мобильного приложения.

Система работает, производство не страдает

Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
© Fotolia / nito
Электронные сигареты ведут к никотиновой зависимости, заявили в Минздраве
В конце июля Минпромторг РФ направил в правительство доклад по итогам первого этапа эксперимента по маркировке табачной продукции. "В целом участники эксперимента положительно оценивают первый этап эксперимента, а также подтвердили готовность дальнейшего участия в эксперименте и реализации заявленных целей", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По оценке Минпромторга, в ходе проведения первого этапа эксперимента средствами идентификации было маркировано 570 тысяч пачек табачной продукции. ЦРПТ в своем пресс-релизе указывает, что в эксперименте участвуют табачные производители, занимающие более 95% рынка в России — Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco.

"Результаты позволяют говорить о готовности отрасли к массовому выпуску продукции с цифровыми кодами. Планируется, что объем промаркированного табака до конца года вырастет в 175 раз по сравнению с результатами первого этапа — до 100 миллионов пачек", — приводятся в релизе ЦРПТ слова статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Все задачи, которые были поставлены перед экспериментом как правительством и бизнесом, так и нами самими как оператором, выполнены с опережением срока. По итогам первого этапа пилота можно говорить о том, что цифровая система доказала работоспособность и применимость для рынка", — сообщил РИА Новости в свою очередь представитель центра.

Директор по связям с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и защите торговых марок PMI в России Александр Мироненко отметил, что первые шесть месяцев пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики "Филип Моррис Ижора", которая участвует в эксперименте, или особенностями производственного процесса.

"Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий, а выбранный формат маркировки двухмерным Data Matrix кодом показал, что является оптимальным решением с учетом условий и скоростей сигаретного производства", — добавил он. "Эксперимент никак не сказался на стабильности производства", — подтвердил вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

Нелегальный рынок вычитаем

Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
Цена маленьких слабостей. Сколько можно сэкономить на вредных привычках
Представитель ЦРПТ отмечает, что основной эффект от внедрения маркировки — увеличение доли рынка и объемов производства у легальных производителей. Однако он отмечает и ряд других преимуществ: так, полная прослеживаемость товара позволит оптимизировать логистические процессы компаний благодаря автоматизации и переходу на электронный документооборот.

"Уже сейчас ясно, что маркировка табачной продукции кодом Data Matrix обеспечит прослеживаемость ее движения от производства до момента погашения кода на кассе в розничной точке. Это является барьером к проникновению в розницу незаконной табачной продукции, что в интересах как государства, так и легальных отечественных производителей", — комментирует РИА Новости вице-президент JTI в России Головко.

По словам представителя PMI в РФ, использование технологии в создании государственной системы контроля оборота табачной продукции и внедрение системы цифровой маркировки в ЕАЭС позволит реализовать полноценное свободное движение легально произведенной продукции в границах союза и создать условия для комплексного решения проблемы нелегального рынка.

"Это приведет к увеличению доходов государственного бюджета России", — отмечает Мироненко. "Для табачной отрасли цифровая маркировка — это возможность подтвердить подлинность и проследить движение легальных сигарет. Она может стать хорошим подспорьем в борьбе с распространением подделок", — согласен руководитель "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию нелегальному обороту табачной продукции Максим Курганский.

Впрочем директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин указывает: "серый импорт" остается "серым" на всем пути товара до конечного покупателя, и точно так же минует маркировку, как и уплату акцизов.

"Учитывая, что основная масса нелегальной табачной продукции — это контрабанда из стран ЕАЭС, которая поступает в Россию без уплаты каких-либо налогов, не совсем понятно, каким образом маркировка легально произведенной или ввезенной продукции будет способствовать сокращению нелегального рынка", — поясняет Соустин.

Цифровизацию прибавляем

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / wasansrisawat
Ученые назвали лучший способ бросить курить
Немаловажно, что система маркировки вносит свой вклад в развитие технологий и цифровой экономики. "Технологические компании, например, производители программного обеспечения, кассового оборудования, операторы фискальных данных, включились в проект и вывели на рынок новые IT-решения, которые помогли адаптировать систему и сделать ее удобнее для всех участников пилота", — отмечает ЦРПТ.

Эти решения, добавляет представитель центра, будут использованы и для других товарных групп. В свою очередь Курганский из "БАТ Россия" отметил, что система маркировки и прослеживаемости, которая была разработана в России в ходе пилотного проекта, не имеет прямых аналогов в мире.

"Система призвана обеспечить прозрачность потребительского рынка в России за счет интеграции с фискальными и розничными IT-системами. Ее создавали в самые короткие сроки с привлечением всех возможных сторон: государственных органов, производителей продукции, розничных сетей, разработчиков ПО и систем электронного документооборота", — напоминает он.

Вопрос цены

Участница фестиваля фитнеса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Крах-тибидох: как заставить себя похудеть и бросить курить
Когда обсуждается запуск маркировки какой-либо продукции, всегда возникает вопрос: а вырастет ли в результате цена этого товара для потребителя? Комментируя влияние цифровой маркировки на стоимость пачки сигарет, участники эксперимента несколько разошлись в оценках.

"Цифровая маркировка в выбранном формате реализована с максимальным использованием уже имеющегося на фабриках оборудования. Фактором роста цен на сигареты она не является", — считает вице-президент JTI в России. Головко отмечает, что выбор в пользу кода Data Matrix не потребовал кардинальной реконструкции производственных линий и не повлиял на стоимость выпускаемых сигарет.

"По нашему мнению, использование выбранного решения — двухмерного штрихового кода, в качестве средства идентификации в системе маркировки — не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок при условии, что в дальнейшем не будут вносится изменения в технические параметры кода — его формат и размер", — указывает Мироненко из PMI.

Однако представитель "БАТ Россия" обращает внимание: дополнительные расходы на маркировку могут увеличить себестоимость продукции и, следовательно, сделать ее дороже. "Предполагается, что стоимость генерации кода для маркировки одной пачки составит 50 копеек — в десять раз больше, чем платят за коды производители сигарет в Европе. При такой цене кода ежегодные расходы табачной отрасли превысят 6 миллиардов рублей", — говорит Курганский.

"Кроме того, инвестиции российских фабрик в установку нового оборудования, по нашим предварительным оценкам, составят около 3 миллиардов рублей. К этому нужно прибавить дополнительные затраты на каждом этапе сканирования. Есть риск, что для небольших магазинов дополнительные расходы на маркировку окажутся слишком высокими, но задача пилота и состоит в нахождении решений с наименьшими затратами для отрасли", — добавляет он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена