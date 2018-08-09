Цифровая маркировка сигарет: что дает и сколько стоит

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пилотный проект по маркировке сигарет идет в России уже более полугода, и участники эксперимента уже подводят некоторые его предварительные итоги. Опрошенные РИА Новости компании в целом довольны ходом "пилота": система работает вполне успешно, маркировка не отразилась на производственных процессах, а ее внедрение не только помогает снизить нелегальный рынок, но и развивает новые технологии.

В России 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции, он будет проходить до 31 декабря 2018 года. С января в тестировании системы маркировки участвуют отдельные производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Минпромторг обеспечивает координацию и мониторинг работы участников пилотного проекта.

В ходе эксперимента пачки сигарет маркируются двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код содержит информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дата, место и время производства пачки. Покупатели могут отсканировать штрих-код и получить информацию о пачке при помощи мобильного приложения.

Система работает, производство не страдает

В конце июля Минпромторг РФ направил в правительство доклад по итогам первого этапа эксперимента по маркировке табачной продукции. "В целом участники эксперимента положительно оценивают первый этап эксперимента, а также подтвердили готовность дальнейшего участия в эксперименте и реализации заявленных целей", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По оценке Минпромторга, в ходе проведения первого этапа эксперимента средствами идентификации было маркировано 570 тысяч пачек табачной продукции. ЦРПТ в своем пресс-релизе указывает, что в эксперименте участвуют табачные производители, занимающие более 95% рынка в России — Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco.

"Результаты позволяют говорить о готовности отрасли к массовому выпуску продукции с цифровыми кодами. Планируется, что объем промаркированного табака до конца года вырастет в 175 раз по сравнению с результатами первого этапа — до 100 миллионов пачек", — приводятся в релизе ЦРПТ слова статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Все задачи, которые были поставлены перед экспериментом как правительством и бизнесом, так и нами самими как оператором, выполнены с опережением срока. По итогам первого этапа пилота можно говорить о том, что цифровая система доказала работоспособность и применимость для рынка", — сообщил РИА Новости в свою очередь представитель центра.

Директор по связям с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и защите торговых марок PMI в России Александр Мироненко отметил, что первые шесть месяцев пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики "Филип Моррис Ижора", которая участвует в эксперименте, или особенностями производственного процесса.

"Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий, а выбранный формат маркировки двухмерным Data Matrix кодом показал, что является оптимальным решением с учетом условий и скоростей сигаретного производства", — добавил он. "Эксперимент никак не сказался на стабильности производства", — подтвердил вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

Нелегальный рынок вычитаем

Представитель ЦРПТ отмечает, что основной эффект от внедрения маркировки — увеличение доли рынка и объемов производства у легальных производителей. Однако он отмечает и ряд других преимуществ: так, полная прослеживаемость товара позволит оптимизировать логистические процессы компаний благодаря автоматизации и переходу на электронный документооборот.

"Уже сейчас ясно, что маркировка табачной продукции кодом Data Matrix обеспечит прослеживаемость ее движения от производства до момента погашения кода на кассе в розничной точке. Это является барьером к проникновению в розницу незаконной табачной продукции, что в интересах как государства, так и легальных отечественных производителей", — комментирует РИА Новости вице-президент JTI в России Головко.

По словам представителя PMI в РФ, использование технологии в создании государственной системы контроля оборота табачной продукции и внедрение системы цифровой маркировки в ЕАЭС позволит реализовать полноценное свободное движение легально произведенной продукции в границах союза и создать условия для комплексного решения проблемы нелегального рынка.

"Это приведет к увеличению доходов государственного бюджета России", — отмечает Мироненко. "Для табачной отрасли цифровая маркировка — это возможность подтвердить подлинность и проследить движение легальных сигарет. Она может стать хорошим подспорьем в борьбе с распространением подделок", — согласен руководитель "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию нелегальному обороту табачной продукции Максим Курганский.

Впрочем директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин указывает: "серый импорт" остается "серым" на всем пути товара до конечного покупателя, и точно так же минует маркировку, как и уплату акцизов.

"Учитывая, что основная масса нелегальной табачной продукции — это контрабанда из стран ЕАЭС, которая поступает в Россию без уплаты каких-либо налогов, не совсем понятно, каким образом маркировка легально произведенной или ввезенной продукции будет способствовать сокращению нелегального рынка", — поясняет Соустин.

Цифровизацию прибавляем

Немаловажно, что система маркировки вносит свой вклад в развитие технологий и цифровой экономики. "Технологические компании, например, производители программного обеспечения, кассового оборудования, операторы фискальных данных, включились в проект и вывели на рынок новые IT-решения, которые помогли адаптировать систему и сделать ее удобнее для всех участников пилота", — отмечает ЦРПТ.

Эти решения, добавляет представитель центра, будут использованы и для других товарных групп. В свою очередь Курганский из "БАТ Россия" отметил, что система маркировки и прослеживаемости, которая была разработана в России в ходе пилотного проекта, не имеет прямых аналогов в мире.

"Система призвана обеспечить прозрачность потребительского рынка в России за счет интеграции с фискальными и розничными IT-системами. Ее создавали в самые короткие сроки с привлечением всех возможных сторон: государственных органов, производителей продукции, розничных сетей, разработчиков ПО и систем электронного документооборота", — напоминает он.

Вопрос цены

Когда обсуждается запуск маркировки какой-либо продукции, всегда возникает вопрос: а вырастет ли в результате цена этого товара для потребителя? Комментируя влияние цифровой маркировки на стоимость пачки сигарет, участники эксперимента несколько разошлись в оценках.

"Цифровая маркировка в выбранном формате реализована с максимальным использованием уже имеющегося на фабриках оборудования. Фактором роста цен на сигареты она не является", — считает вице-президент JTI в России. Головко отмечает, что выбор в пользу кода Data Matrix не потребовал кардинальной реконструкции производственных линий и не повлиял на стоимость выпускаемых сигарет.

"По нашему мнению, использование выбранного решения — двухмерного штрихового кода, в качестве средства идентификации в системе маркировки — не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок при условии, что в дальнейшем не будут вносится изменения в технические параметры кода — его формат и размер", — указывает Мироненко из PMI.

Однако представитель "БАТ Россия" обращает внимание: дополнительные расходы на маркировку могут увеличить себестоимость продукции и, следовательно, сделать ее дороже. "Предполагается, что стоимость генерации кода для маркировки одной пачки составит 50 копеек — в десять раз больше, чем платят за коды производители сигарет в Европе. При такой цене кода ежегодные расходы табачной отрасли превысят 6 миллиардов рублей", — говорит Курганский.

"Кроме того, инвестиции российских фабрик в установку нового оборудования, по нашим предварительным оценкам, составят около 3 миллиардов рублей. К этому нужно прибавить дополнительные затраты на каждом этапе сканирования. Есть риск, что для небольших магазинов дополнительные расходы на маркировку окажутся слишком высокими, но задача пилота и состоит в нахождении решений с наименьшими затратами для отрасли", — добавляет он.