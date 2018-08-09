Рубль обвалился до минимума 2016 года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доллар и евро вечером в среду усилили рост, американская валюта обновила максимум против рубля с ноября 2016 года на фоне роста санкционных рисков из-за инициативы группы авторитетных сенаторов США, внесших на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против госдолга России и российских госбанков.

Курс доллара расчетами "завтра" (на четверг — Прим. ред.) к 20.51 мск рос на 1,58 рубля, до 65,07 рубля, курс евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 65,2 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75,58 рубля — максимума с 4 мая.

Рынок нефти опустился вечером ниже уровня 72 доллара за баррель, что добавило давления на рубль. "Черное золото", в свою очередь, попало под давление данных минэнерго США о снижении запасов нефти за неделю лишь на 1,4 миллиона баррелей при прогнозе аналитиков сокращения на уровне 2,8 миллиона баррелей.

Новые санкции из-за дела Скрипалей

Ситуацию усугубило решение США ввести новые антироссийские санкции из-за якобы использования Москвой химического оружия в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. По данным на 23:59 мск доллар дорожал на 2,05 рубля, до 65,55 рубля, евро рос на 2,47 рубля, до 76,12 рубля.

Новые санкции, объявленные госдепом, разобьют на два этапа. Первая часть предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного значения. До введения санкций вопрос об экспорте "чувствительной продукции" (двойного назначения) решался на индивидуальной основе в каждом отдельном случае.

Второй пакет введут в силу через три месяца, если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем.

Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

"Дело Скрипалей"

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.

Два варианта развития событий

Аналитики называют два варианта развития событий.

При оптимистичном сценарии доллар сначала неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место", к 61-65 рублей или чуть выше, считает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

"При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. Это обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар, а затем и закрепиться выше этой отметки", — прогнозирует Верников.

"Если реализуется самый негативный сценарий и введут санкции против ОФЗ, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — подтверждает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".