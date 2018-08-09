Названы регионы с самым доступным и самым дорогим бензином

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Москвы и Чукотки, наименьшее количество – Дагестана, свидетельствуют расчеты РИА Рейтинг на основе данных Росстата.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки Аи-92, который мог приобрести житель того или иного субъекта страны в середине июля на среднюю в регионе заработную плату (брался период с июня 2017 года по май 2018 года).

Цена познается в сравнении

Разница в ценах на бензин между максимумом и минимумом в различных районах страны превышает 30%. При этом разброс в доходах населения между регионами также довольно велик.

"Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тысяч литров в месяц. На втором месте – Москва, на третьем – Чукотский автономный округ (1,6 тысячи и 1,599 тысячи литров соответственно)", — говорится в исследовании.

Жители еще девяти регионов страны также могли приобрести на среднюю зарплату более 1 тысячи литров бензина Аи-92. В число таких обеспеченных попали жители Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия).

При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров. Однако в 72 регионах страны, то есть в 85%, доступность бензина меньше этого среднего значения.

"Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три с лишним раза бензина меньше, чем жители ЯНАО", — отмечается в публикации.

Так, менее 500 литров бензина Аи-92 могут купить на среднюю в регионе заработную плату жители Республики Дагестан (457 литров), Кабардино-Балкарской Республики (483 литра), Карачаево-Черкесской Республики (493 литра). При этом в десятку регионов с самой низкой доступностью, помимо северокавказских республик, вошли Республика Калмыкия (496 литров), Алтайский край и Республика Крым.

Богатые тоже платят

Авторы исследования отмечают, что там, где бензин наиболее доступен населению, он при этом еще и, как правило, дороже. Так, наивысшая цена Аи-92 отмечена на Чукотке, в Якутии, Магадане и на Камчатке, где живут "зажиточные" россияне.

"Примечательно, что для данных регионов разработан комплекс ежегодных государственных мероприятий, вкупе именуемых "северным завозом"… Поэтому термин "доступность" в отношении этих регионов имеет смысловое противоречие – бензин здесь доступен с точки зрения покупательской способности, но его физическое наличие на АЗС достигается неимоверными усилиями всего государства. Поэтому он здесь и самый дорогой", — поясняют эксперты.

Впрочем, в числе лидеров по ценам на бензин присутствуют и такие далеко не северные регионы, как Крым вместе с Севастополем — из-за геополитического фактора, а также Дагестан из-за местных особенностей ценообразования сбытовых компаний, добавляют аналитики.

"Бензиновой электричкой" — из Москвы в Калугу

Самый дешевый бензин в России продается в уральских и западносибирских регионах – в Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях.

"Примечательно также, что в числе регионов с самым дешевым бензином – Калужская область. Здесь он на 1,6 рубля дешевле, чем в соседней Московской области и на 2 с лишним рубля дешевле, чем в Москве. Кстати, если не считать столичных городов и примыкающих к ним областей, то доступность бензина в Калужской области самая высокая среди регионов Центральной России", — подчеркивается в рейтинге.

"Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в расстановке позиций рейтинга доступности бензина в регионах в ближайшем будущем. Но в целом доступность бензина может увеличиться в силу наблюдающегося роста заработных плат и стабилизации цен на топливо, достигнутого административными мерами", — заключается в обзоре.