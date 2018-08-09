На игле: зачем Польша увеличивает закупки российских энергоресурсов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Польша, один из самых непримиримых оппонентов России на международной арене, за последние полгода, как ни странно, нарастила импорт российского газа на 0,4 миллиарда кубометров, угля — на 2,56 миллиона тонн и только что заключила контракт на покупку 12,5 миллиона тонн нефти. Почему слова польских политиков так сильно расходятся с делом — в материале РИА Новости.
Контракты старые и новые
После обвала нефтяных котировок и глобального финансового кризиса 2008 года Варшава потребовала пересмотра контрактных цен. В 2012-м "Газпром" пошел навстречу PGNiG и снизил стоимость газа на десять процентов. Однако полякам этого было мало — спустя два года они выступили с теми же требованиями. Поставщик отказался от новых уступок, и Польша отправилась в суд.
Надежды на вердикт в пользу PGNiG растаяли в начале июля этого года. Стокгольмский арбитраж согласился, что компания вправе вести переговоры об уступках, но отказался принуждать к этому "Газпром", отклонив требование польской стороны о привязке контрактной цены к стоимости газа на спотовых рынках.
Казалось бы, в такой ситуации Варшава должна была выполнить давние обещания о диверсификации поставок топлива и снизить закупки у "Газпрома" до минимальных, предусмотренных контрактом. На деле же объемы выросли на 0,4 миллиарда кубометров — на шесть процентов больше, чем в прошлом году.
Диверсификация не сработала и здесь, причем из-за США. Дело в том, что Россия поставляет нефть на НПЗ в Гданьске, перерабатывающем около десяти миллионов тонн углеводородов в год. Без этого завод просто встанет.
Варшава пыталась заменить российское сырье схожей по составу нефтью из Ирана. Однако помешал лучший друг и коллега президента Анджея Дуды Дональд Трамп: выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и последующее введение санкций против исламской республики перечеркнули польские планы.
Не дай себе засохнуть
Однако весь американский СПГ на этот год законтрактован азиатскими странами. Хватит ли США мощностей, чтобы обеспечивать газом не только растущие экономики Востока, но и европейских партнеров, включая Польшу, — большой вопрос. Пока терминалы для приема американского СПГ в Европе загружены меньше чем на четверть.
Поэтому Варшава вынуждена увеличивать закупки российских энергоносителей. В том числе — для пополнения резервов на случай, если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.
В конце 2019 года или начале 2020-го "Северный поток — 2" вступит в строй. А значит, транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.