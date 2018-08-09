На игле: зачем Польша увеличивает закупки российских энергоресурсов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Польша, один из самых непримиримых оппонентов России на международной арене, за последние полгода, как ни странно, нарастила импорт российского газа на 0,4 миллиарда кубометров, угля — на 2,56 миллиона тонн и только что заключила контракт на покупку 12,5 миллиона тонн нефти. Почему слова польских политиков так сильно расходятся с делом — в материале РИА Новости.

Контракты старые и новые

Контракт между "Газпромом" и польской PGNiG, заключенный еще в 1996-м, предполагает поставку до десяти миллиардов кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 миллиарда кубометров. Контракт действует до 2022 года.

После обвала нефтяных котировок и глобального финансового кризиса 2008 года Варшава потребовала пересмотра контрактных цен. В 2012-м "Газпром" пошел навстречу PGNiG и снизил стоимость газа на десять процентов. Однако полякам этого было мало — спустя два года они выступили с теми же требованиями. Поставщик отказался от новых уступок, и Польша отправилась в суд.

Надежды на вердикт в пользу PGNiG растаяли в начале июля этого года. Стокгольмский арбитраж согласился, что компания вправе вести переговоры об уступках, но отказался принуждать к этому "Газпром", отклонив требование польской стороны о привязке контрактной цены к стоимости газа на спотовых рынках.

Казалось бы, в такой ситуации Варшава должна была выполнить давние обещания о диверсификации поставок топлива и снизить закупки у "Газпрома" до минимальных, предусмотренных контрактом. На деле же объемы выросли на 0,4 миллиарда кубометров — на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

И газом дело не ограничивается. В начале августа "Роснефть" и польская Lotos договорились о поставках от 6,4 до 12,6 миллиона тонн нефти до 2020 года. Сумма контракта, по оценкам экспертов, — три миллиарда долларов.

Диверсификация не сработала и здесь, причем из-за США. Дело в том, что Россия поставляет нефть на НПЗ в Гданьске, перерабатывающем около десяти миллионов тонн углеводородов в год. Без этого завод просто встанет.

Варшава пыталась заменить российское сырье схожей по составу нефтью из Ирана. Однако помешал лучший друг и коллега президента Анджея Дуды Дональд Трамп: выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и последующее введение санкций против исламской республики перечеркнули польские планы.

Не дай себе засохнуть

Чтобы отказаться от российского газа, Польше необходимо найти альтернативного поставщика. Все надежды на американцев, строящих все больше заводов по сжижению природного газа: к концу 2019 года страна планирует увеличить производственные мощности почти втрое — с 3,6 до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (около 99 миллиардов кубических метров в год).

Однако весь американский СПГ на этот год законтрактован азиатскими странами. Хватит ли США мощностей, чтобы обеспечивать газом не только растущие экономики Востока, но и европейских партнеров, включая Польшу, — большой вопрос. Пока терминалы для приема американского СПГ в Европе загружены меньше чем на четверть.

Поэтому Варшава вынуждена увеличивать закупки российских энергоносителей. В том числе — для пополнения резервов на случай, если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.

Опасения поляков вполне обоснованны. Несмотря на противодействие США, Украины и самой Польши, в конце июля строительство "Северного потока — 2" все же началось. Хотя последняя страна на пути газопровода — Дания — так и не дала согласие на использование своей территории, Германия приступила к укладке труб. Подготовительные работы по проекту активно ведут Швеция и Финляндия.

В конце 2019 года или начале 2020-го "Северный поток — 2" вступит в строй. А значит, транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.