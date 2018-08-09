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Экономика

На игле: зачем Польша увеличивает закупки российских энергоресурсов

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© AP Photo / Czarek SokolowskiСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станцииСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станции
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Польша, один из самых непримиримых оппонентов России на международной арене, за последние полгода, как ни странно, нарастила импорт российского газа на 0,4 миллиарда кубометров, угля — на 2,56 миллиона тонн и только что заключила контракт на покупку 12,5 миллиона тонн нефти. Почему слова польских политиков так сильно расходятся с делом — в материале РИА Новости.

Контракты старые и новые

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Контракт между "Газпромом" и польской PGNiG, заключенный еще в 1996-м, предполагает поставку до десяти миллиардов кубометров газа в год при минимальном законтрактованном объеме 8,7 миллиарда кубометров. Контракт действует до 2022 года.

После обвала нефтяных котировок и глобального финансового кризиса 2008 года Варшава потребовала пересмотра контрактных цен. В 2012-м "Газпром" пошел навстречу PGNiG и снизил стоимость газа на десять процентов. Однако полякам этого было мало — спустя два года они выступили с теми же требованиями. Поставщик отказался от новых уступок, и Польша отправилась в суд.

Надежды на вердикт в пользу PGNiG растаяли в начале июля этого года. Стокгольмский арбитраж согласился, что компания вправе вести переговоры об уступках, но отказался принуждать к этому "Газпром", отклонив требование польской стороны о привязке контрактной цены к стоимости газа на спотовых рынках.

Казалось бы, в такой ситуации Варшава должна была выполнить давние обещания о диверсификации поставок топлива и снизить закупки у "Газпрома" до минимальных, предусмотренных контрактом. На деле же объемы выросли на 0,4 миллиарда кубометров — на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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И газом дело не ограничивается. В начале августа "Роснефть" и польская Lotos договорились о поставках от 6,4 до 12,6 миллиона тонн нефти до 2020 года. Сумма контракта, по оценкам экспертов, — три миллиарда долларов.

Диверсификация не сработала и здесь, причем из-за США. Дело в том, что Россия поставляет нефть на НПЗ в Гданьске, перерабатывающем около десяти миллионов тонн углеводородов в год. Без этого завод просто встанет.

Варшава пыталась заменить российское сырье схожей по составу нефтью из Ирана. Однако помешал лучший друг и коллега президента Анджея Дуды Дональд Трамп: выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и последующее введение санкций против исламской республики перечеркнули польские планы.

Не дай себе засохнуть

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Чтобы отказаться от российского газа, Польше необходимо найти альтернативного поставщика. Все надежды на американцев, строящих все больше заводов по сжижению природного газа: к концу 2019 года страна планирует увеличить производственные мощности почти втрое — с 3,6 до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (около 99 миллиардов кубических метров в год).

Однако весь американский СПГ на этот год законтрактован азиатскими странами. Хватит ли США мощностей, чтобы обеспечивать газом не только растущие экономики Востока, но и европейских партнеров, включая Польшу, — большой вопрос. Пока терминалы для приема американского СПГ в Европе загружены меньше чем на четверть.

Поэтому Варшава вынуждена увеличивать закупки российских энергоносителей. В том числе — для пополнения резервов на случай, если после запуска "Северного потока — 2" транзит по газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через Польшу, резко сократится.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 (C10) во время подготовительных работ по укладке труб в рамках строительства магистрального газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
В Германии началась укладка первых труб "Северного потока — 2"
Опасения поляков вполне обоснованны. Несмотря на противодействие США, Украины и самой Польши, в конце июля строительство "Северного потока — 2" все же началось. Хотя последняя страна на пути газопровода — Дания — так и не дала согласие на использование своей территории, Германия приступила к укладке труб. Подготовительные работы по проекту активно ведут Швеция и Финляндия.

В конце 2019 года или начале 2020-го "Северный поток — 2" вступит в строй. А значит, транзитный маршрут через Польшу и Белоруссию может оказаться невостребованным.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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