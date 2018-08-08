Минфин скептически отнесся к возможным новым санкциям США

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минфин скептически относится к возможности распространения санкций США на российский госдолг: такие новости болезненны для иностранных держателей ОФЗ, однако подобные инициативы звучали и раньше, но так и не прошли, говорится в сообщении российского ведомства.

"Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации России", — рассказали в министерстве.

В российском ведомстве напомнили, что ранее Минфин США в своем докладе конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия такого рода решений.

Новые антироссийские санкции

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии". Документ предусматривает новые санкции против России, в частности ограничения против госдолга.

Основанием для новых санкций сенаторы считают "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", а также ее действия в Сирии и на Украине.

По словам одного из авторов законопроекта Линдси Грэма, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье трактовала это место именно как запрет на долларовые расчеты.