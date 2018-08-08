МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Реакция рубля на новый законопроект США об антироссийских санкциях, скорее всего, будет краткосрочной, поскольку пока неясны перспективы его принятия, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Текущее же ослабление курса российской валюты, по их мнению, связано с неопределенностью положений документа.

Курсы доллара и евро в среду на Московской бирже пробивали вверх психологические отметки в 65 рублей и 75 рублей соответственно. Доллар расчетами "завтра" на 15.57 мск среды на Московской бирже дорожал на 1,4 рубля — до 64,89 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 75,17 рубля.

"Честно говоря, меня немного удивляет реакция сегодня, потому что в принципе основные моменты были известны уже и на прошлой неделе, и даже ранее, ничего принципиально нового в тексте законопроекта не появилось", — сказал главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.

"Я думаю, что реакция (рубля — ред.) будет краткосрочной, потому что это не закон, а законопроект и, несмотря на то, что внесшие его сенаторы считаются достаточно влиятельными, не факт, что он станет законом, по крайней мере, в том виде, в котором он сейчас опубликован. Я думаю, что отдельные вещи будут смягчены", — добавил Девятов.

Неопределенность вокруг санкций

По мнению программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослава Лисоволика, текущая волатильность курса рубля определяется во многом внешним фоном, в том числе неопределенностями относительно того, какие ограничительные меры могут применяться по отношению к российской экономике.

"Эта волатильность скорее является временной реакцией на отдельные потоки информации относительно ограничительных мер. О каком-то долговременном, значительном снижения курса рубля я бы пока говорить не стал. Скорее, это на данный момент адаптация ожиданий рынка к тому, каким образом этот процесс может происходить в течение второй половины текущего года", — отметил эксперт.

Санкции являются проблемной темой в значительной степени потому, что их формат неопределен и их последствия в зависимости от конкретных санкционных ограничений могут быть как очень значительными, так и достаточно локальными, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Неопределенность также связана с тем, что если санкционные ограничения будут настолько серьезными, что это приведет к дефициту валютной ликвидности, то нет уверенности в том, что ЦБ РФ сможет восполнить этот дефицит за счет своих резервов, как это было в 2014-2016 годах", — пояснила она.

По мнению Орловой, рубль, очевидно, будет находиться под давлением в ожидании санкций. "Неопределенность пугает инвесторов, чем больше иностранных инвесторов выходит из российского рынка ценных бумаг, тем менее ликвидным становятся различные сегменты российского финансового рынка, и тем большей волатильности курса это будет способствовать", — добавила экономист.

В свою очередь Лисоволик считает, что по мере того, как ожидания рынка несколько успокоятся и на передний план выйдут более фундаментальные факторы, курса рубля стабилизируется.

"Если каких-то дальнейших информационных поводов не будет, то во многом рынок эту тему отыграет и будет ориентироваться в дальнейшем на конкретные события, на конкретные факты", — заключил он.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>

Смягчение законопроекта укрепить рубль

По мнению Девятова, в будущем законе санкции США, вероятнее всего, будут смягчены по сравнению с предлагаемыми законопроектом, что поспособствует укреплению рубля.

В феврале министерство финансов США заявило, что распространение санкций США на госдолг России может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

"В том, что касается, например, тех же санкций на суверенный долг, в феврале этого года министр финансов США Мнучин высказывался об их нецелесообразности, поскольку они в существенной мере затронут мировые рынки. Поэтому шансы на то, что и этот законопроект примут в каком-то более мягком виде – они, на мой взгляд, достаточно существенны, что будет способствовать укреплению рубля", — сказал Девятов.

По его мнению, рубль вернется к своим прежним значениям в течение недели. Но в случае, если реализуется худший сценарий и смягчения законопроекта не произойдет, российская валюта значительно ослабнет.

"Если мы действительно узнаем, что никакого смягчения не будет, что закон будет подписан — это будет еще одна неприятная волна, но в любом случае это будет где-нибудь осенью. А сейчас — я думаю, что может быть в течение двух-трех дней, может быть недели, курс рубля немного придет в себя от этого шока", — сказал Девятов.

Вместе с тем, хотя аналитик и не ожидает принятия законопроекта в нынешнем виде, он оценил возможные последствия такого варианта.

"Я думаю, что если действительно будет худший сценарий и законопроект станет законом в том виде, в котором он есть сейчас, то мы можем увидеть достаточно большое падение курса рубля, и доллар может превысить отметку 70 рублей на этих новостях. А когда эти санкции действительно начнут работать, то это будет дополнительное давление на рубль, и дальше на горизонте нескольких месяцев мы можем увидеть еще большее ослабление", — не исключил экономист.