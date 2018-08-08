В ФАС рассказали, как повышение НДС отразится на ценах на бензин

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Повышение НДС повлияет на стоимость бензина, но о дестабилизации ситуации речи не идет, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, повышение налога повлияет на цену топлива "точно так же, как он окажет на все другие товары и продукцию". Голомолзин отметил, что на цены на нефтепродукты влияют множество факторов и налоговая составляющая (НДС, акцизы, пошлины) — одна из значимых.

"Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", — заверил замглавы ФАС.

Он подчеркнул, что дестабилизация ситуации из-за изменения налогов "в принципе невозможна".

"Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов — таких, как биржевые инструменты — позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть хеджировать риски, в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке", — добавил Голомолзин.

С января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20% с нынешних 18%. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на уровне 30%. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.