МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Повышение НДС повлияет на стоимость бензина, но о дестабилизации ситуации речи не идет, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
"Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", — заверил замглавы ФАС.
Он подчеркнул, что дестабилизация ситуации из-за изменения налогов "в принципе невозможна".
"Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов — таких, как биржевые инструменты — позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть хеджировать риски, в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке", — добавил Голомолзин.
С января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20% с нынешних 18%. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на уровне 30%. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.