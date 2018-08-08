Счетная палата предложила изменить патентную систему налогообложения

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Патентную систему налогообложения, которую используют в индивидуальные предприниматели, необходимо еще больше упростить, повысив при этом пенсионные права граждан, которые ее использовали, полагают аудиторы Счетной палаты РФ.

"Патентная система налогообложения может стать инструментом легализации самозанятых граждан, занимающихся аналогичными видами деятельности, что и лица, применяющие патент, при условии ее модернизации", — говорится в сообщении ведомства по итогам мониторинга внедрения в России патентной системы налогообложения.

В частности, Счетная палата предлагает предоставить гражданам право приобретать патент без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Ставка налога должна находиться в диапазоне от 2 до 4% с обязательным включением в стоимость патента страховых взносов на медицинское и пенсионное обеспечение, а предприниматели должны иметь возможность выбирать периодичность уплаты налога — ежемесячно или ежеквартально.

Сейчас стоимость патента является фиксированной для каждого вида деятельности, и его могут купить только официально зарегистрированные в налоговых органах ИП. При этом в стоимость патента не входят страховые взносы — их надо платить отдельно. В нынешнем виде система так и не стала действенным инструментом вывода предпринимателей из тени, констатирует Счетная палата.

Как показал проведенный анализ, в 2017 году почти половина индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, приходилась на долю четырех регионов: Москва, Московская область, республика Крым и Севастополь. При этом доля патентной системы в доходах муниципальных бюджетов также невелика: в бюджетах городских округов – 0,6%, в бюджетах муниципальных районов – 0,4%, в бюджетах городских округов с внутригородским делением – 0,2%.

Предложения Счетной палаты полностью созвучны с идеями, которые сейчас разрабатывает Минфин. Министерство предлагает запустить с 2019 года так называемый налог на профессиональный доход: когда самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Это избавит их от необходимости регистрироваться в налоговой как индивидуальных предпринимателей и предоставлять отчетность. Предполагается, что в этот платеж будут включены и обязательные страховые взносы.

Счетная палата подчеркивает, что объем пенсионных прав самозанятых должен быть выше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Сейчас, по данным контрольного ведомства, у 25,5% индивидуальных предпринимателей величина начисленной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, а у остальных — превышает его в среднем только на 4,2 тысячи рублей.