Образовательный форум "Синергия Севера" собрал 150 молодых новаторов

ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Сто пятьдесят молодых инженеров, добровольцев, предпринимателей и экспертов из 30-ти районов Якутии, города Москвы, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа встретились на третьем образовательном форуме "Синергия Севера", сообщает корреспондент РИА Новости.

Впервые форум проводится в поселке Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии. В образовательную программу вошли направления "Я – инженер", "Мы – добровольцы" и "Предприниматель". В завершении мероприятия участники представят инновационные проекты, лучшие из которых получат гранты правительства Якутии. По словам организаторов, общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей.

Экспертами выступили министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов и приглашенный эксперт из Москвы, основатель компании "ТОМ" (TakeOutMarketing) Кирилл Шишлов.

"В этом году на "Синергию Севера" собрались 150 молодых инженеров, добровольцев, предпринимателей и экспертов из 30-ти районов Якутии и других субъектов РФ — Тюменской области, Ханты-Мансийского округа и Москвы", — рассказала РИА Новости первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Якутии Василина Лукина.

Седьмого августа на торжественном открытии "Синергии Севера" принял участие врио главы Якутии Айсен Николаев. "За годы проведения форумов "Саха Селигер" и "Синергия Севера" я вижу, что произошла серьезная трансформация. Мировоззрение участников меняется, растет их профессионализм", — отметил Николаев на встрече с молодежью.

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