В Москве суд завершил банкротство, в котором биткоины признали имуществом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил дело о банкротстве гражданина Ильи Царькова, в рамках которого принадлежащая банкроту криптовалюта впервые в российской судебной практике была признана имуществом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Завершить процедуру банкротства, освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов", — огласила резолютивную часть судья Лариса Кравчук.

Девятый арбитражный апелляционный суд в мае постановил включить в конкурсную массу Царькова криптовалюту, находившуюся в криптокошельке Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина). Таким образом, суд впервые в России разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом.

Данное прецедентное решение было вынесено по результатам рассмотрения спора между Царьковым и его финансовым управляющим Алексеем Леоновым. Должник настаивал, что правовой статус криптовалюты в России не определен. По словам представителя Царькова, Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Представитель должника также заявлял в суде, что "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией.

По мнению же Леонова, криптовалюта наравне с другим имуществом должна включаться в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Как отмечал финуправляющий, криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. По словам Леонова, суд должен включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, иначе в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов.

Апелляционный суд, мотивируя свое решение, отметил, что в Гражданском кодексе РФ отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав, законодательство относит к ним вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, имущественные права, нематериальные блага. При этом полной расшифровки понятия "иного имущества" в законодательстве не содержится, поэтому "с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", указал апелляционный суд. Таким образом, говорится в постановлении, криптовалюту следует расценить как иное имущество.

Арбитраж Москвы в октябре признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитраж установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денег, достаточных для погашения задолженности.

Как сообщил на заседании в среду финансовый управляющий Леонов, единственный кредитор Царькова "Рикас Финанс", несмотря на обращения к нему, свои требования к должнику в процедуре банкротства не заявил. Леонов попросил суд завершить процедуру банкротства. По словам управляющего, реализация имущества не проводилась, биткоины остались у Царькова._____________________

