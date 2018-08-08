РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Москве суд завершил банкротство, в котором биткоины признали имуществом

02431
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил дело о банкротстве гражданина Ильи Царькова, в рамках которого принадлежащая банкроту криптовалюта впервые в российской судебной практике была признана имуществом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Биткоин дешевеет, торгуясь на уровне 6,5 тысячи долларов
"Завершить процедуру банкротства, освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов", — огласила резолютивную часть судья Лариса Кравчук.

Девятый арбитражный апелляционный суд в мае постановил включить в конкурсную массу Царькова криптовалюту, находившуюся в криптокошельке Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина). Таким образом, суд впервые в России разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом.

Данное прецедентное решение было вынесено по результатам рассмотрения спора между Царьковым и его финансовым управляющим Алексеем Леоновым. Должник настаивал, что правовой статус криптовалюты в России не определен. По словам представителя Царькова, Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Представитель должника также заявлял в суде, что "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией.

По мнению же Леонова, криптовалюта наравне с другим имуществом должна включаться в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Как отмечал финуправляющий, криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. По словам Леонова, суд должен включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, иначе в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов.

Апелляционный суд, мотивируя свое решение, отметил, что в Гражданском кодексе РФ отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав, законодательство относит к ним вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, имущественные права, нематериальные блага. При этом полной расшифровки понятия "иного имущества" в законодательстве не содержится, поэтому "с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", указал апелляционный суд. Таким образом, говорится в постановлении, криптовалюту следует расценить как иное имущество.

Арбитраж Москвы в октябре признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитраж установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денег, достаточных для погашения задолженности.

Как сообщил на заседании в среду финансовый управляющий Леонов, единственный кредитор Царькова "Рикас Финанс", несмотря на обращения к нему, свои требования к должнику в процедуре банкротства не заявил. Леонов попросил суд завершить процедуру банкротства. По словам управляющего, реализация имущества не проводилась, биткоины остались у Царькова._____________________

Информация в данном сообщении электронной почты и вложениях к нему предназначена исключительно для персонального и конфиденциального использования назначенными получателями. Использование данного сообщения и вложений к нему во внеслужебных целях не допускается. Если вы не являетесь назначенным получателем, вы не можете читать, использовать, копировать, пересылать или иным образом распространять это сообщение и вложения к нему. Пожалуйста, если Вы получили это сообщение по ошибке, перешлите его назад и удалите все копии сообщения и вложений к нему из вашей системы. Спасибо. This e-mail and any files sent with it are confidential and intended solely for the use of the named addressee. Use of this e-mail or any attachments for non-work-related purposes is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this e-mail, do not read, use, copy, resend or otherwise distribute the e-mail or any files sent with it. If you received this e-mail by mistake, please notify the sender by e-mail and delete all copies of the e-mail and attachments from your system. Thank you.

From: Феклюнин Сергей Евгеньевич — s.feklyunin@rian.ru

Subject: биткоины

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена