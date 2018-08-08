Эксперты назвали реальную рыночную цену бензина Аи-92

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Цена бензина Аи-92 в российской рознице превышала бы 50 рублей за литр, если бы государство ее не сдерживало, говорится в исследовании Vygon Consulting.

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При этом, по данным Росстата, на 30 июля стоимость бензина марки Аи-92 в рознице составляла 41,51 рубля за литр в среднем по стране.

Эксперты напомнили, что в мае 2018 года оптовые цены на топливо впервые превысили розничные. Таким образом, с учетом затрат на логистику и реализацию прямой убыток АЗС достиг 3,6 рублей за литр для бензина Аи-92. "Заводы давали серьезную скидку с конца 2017 года – от 3 до 7 рублей за литр. Однако из-за очередного повышения нефтяных котировок при ослаблении рубля НПЗ уже не могли удерживать оптовые цены на требуемом уровне для сохранения рентабельности розницы", — рассказали аналитики.

Ситуацию удалось решить лишь с помощью вмешательства государства, которое, в частности, с июня понизило акцизы, а также отменило их плановое повышение с июля, напомнили специалисты Vygon Consulting.

Эта ситуация наглядно продемонстрировала преимущества и недостатки текущей модели регулирования топливных рынков в России. "К несомненным плюсам для потребителей относится сдерживание внутренних цен практически независимо от каких-либо факторов… Минусом, как и прежде, является возложение негативных последствий от сдерживания цен на нефтеперерабатывающие заводы и АЗС", — заключили они.