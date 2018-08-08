Эксперт объяснил падение курса биткоина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Удешевление биткоина связано с тем, что власти США отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF), считает генеральный директор криптовалютной торговой площадки Tokenbox Павел Салас. По его мнению, падение биткоина может продолжиться до конца недели.

В июне американская инвесткомпания VanEck совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка капитала SolidX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого криптофонда под названием VanEck SolidX Bitcoin Trust. Вопрос должен был решиться к 10 августа, однако в ночь на среду SEC отложила принятие решения на 45 дней — до 30 сентября. Как говорится в заявлении регулятора, экспертам нужно дополнительное время для рассмотрения заявки.

На этой новости биткоин подешевел примерно на 500 долларов и сейчас торгуется в районе 6,5 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.26 мск биткоин дешевел на 7,65% — до 6,51 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 7,85%, достигая 6,492 тысячи долларов. С конца июля биткоин подешевел уже примерно на 1,5 тысячи долларов.

"Данное падение обусловлено тем, что SEC перенесла заседание по поводу изменения правил торгов на Чикагской опционный бирже CBOE, где должен будет торговаться ETF на биткоин, с 10 августа на 30 сентября. Эта фундаментальная новость автоматически сказалась на цене биткоина", — сказал Салас РИА Новости.

По его словам, криптосообщество "очень ждало запуска ETF и с ним резкого скачка вверх цены на биткоин". "На данный момент в связи с отрицательным новостным фоном мы видим падение. С большой вероятностью оно может продолжиться еще несколько дней, и в конце недели мы увидим консолидацию, где крупные игроки опять начнут откупать", — полагает Салас.