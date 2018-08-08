Турция продолжит закупать газ у Ирана, несмотря на американские санкции

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Турция будет по-прежнему покупать иранский газ, несмотря на санкции США против Тегерана, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

В полночь с 6 на 7 августа США восстановили первый пакет американских санкций против Ирана, заключительной стадией которых станет запрет на экспорт нефти, который будет введен в ноябре.

"Для нас энергетическая безопасность очень важна, у нас есть газовый контракт с Ираном, срок его действия – до 2026 года. По нему мы покупаем 9,5 миллиардов кубометров газа в год. Поскольку у нас нет желания оставлять наших граждан в холоде и без электричества, то реализация контракта будет продолжена", — заявил Дёнмез в интервью телеканалу A Haber.

Он добавил, что решение США по санкциям против Ирана является односторонним, а Турция занимаемся законной торговлей.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.