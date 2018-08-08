Биткоин дешевеет, торгуясь на уровне 6,5 тысячи долларов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin), откатившись ниже психологической отметки в 7 тысяч долларов, продолжает снижаться и в среду утром торгуется уже на уровне 6,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Другие криптовалюты также теряют в цене: Ethereum дешевеет на 8,59% — до 371,85 доллара, Ripple — на 15,2%, до 0,3473 доллара, Bitcoin Cash — на 10,32%, до 621,31 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 230,27 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.
"Конец недели необходимо потратить на ожидание хоть сколько-нибудь внятного тренда… Неопределенность — лучшее время переосмыслить свою инвестиционную стратегию. Биткоин пока не лучший финансовый инструмент", — прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. Вместе с тем он полагает, что более оптимистичные времена для криптовалюты "уже не за горами".