МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чем старше россияне, тем более скептически они относятся к криптовалютам, связывая их с нечестным обогащением, а у подавляющего большинства биткоин является синонимом криптовалюты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Учитывались ответы только тех, кто подтвердил, что точно или примерно понимает, что такое криптовалюта. "Разновидностью азартных игр считают сделки с криптовалютой 6% россиян. 17% и вовсе полагают, что это инструмент обогащения мошенников… Выяснилось, что менее всего она ассоциируется с нечестным обогащением у самой молодой группы респондентов – 9%, более всего у тех, кто старше 60 – 42%", — говорится в исследовании.

Еще 36% опрошенных считают криптовалюты альтернативным средством расчёта, а 38% респондентов назвали их полноценными электронными деньгами.

Какие бывают криптовалюты

Согласно исследованию, самой известной криптовалютой у россиян является Bitcoin – его знают 68% опрошенных. Криптовалюта Ethereum заняла второе место — всего 4% опрошенных. Еще 3% респондентов указали Litecoin, столько же людей назвали Buzcoin. Около 2% россиян слышали об Altcoin и Ripple. Остальные виды цифровых денег по узнаваемости набрали не более 1% или даже меньше.

"Из числа респондентов, которые заявили, что понимают, что такое криптовалюта, 29% опрошенных затруднились назвать хотя бы один из её видов, не вспомнив даже о самом популярном. По-видимому, название Bitcoin многими воспринимается как синоним слова "криптовалюта", — приводятся в сообщении слова руководителя практики Ad-hoc исследований холдинга "Ромир" Валерии Раевской

Будущее криптовалют

Порядка 15% россиян считают, что у криптовалют точно есть будущее. Еще 13% опрошенных придерживаются обратного мнения.

"Наибольший энтузиазм дальнейшая судьба электронных денег вызывает у самой молодой группы респондентов (до 25 лет) – 26% уверены, что у цифровых денег есть будущее. Однако большинство опрошенных все же проявило осторожный оптимизм или умеренный пессимизм. Ответ "скорее нет будущего" выбрали 30% респондентов, вариант "скорее есть будущее" — 42%", — следует из документа.

Мнение россиян о необходимости госрегулирования криптовалют разделились почти поровну. Всего 12% опрошенных считают, что вмешательство властей в эту сферу точно необходимо, ещё 20% уверены в обратном. О том, что госрегулирование в этой сфере "скорее необходимо", заявили 37%, а ответ "скорее не нужно" выбрали 31% респондентов.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории России.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.