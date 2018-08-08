МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Чем старше россияне, тем более скептически они относятся к криптовалютам, связывая их с нечестным обогащением, а у подавляющего большинства биткоин является синонимом криптовалюты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Учитывались ответы только тех, кто подтвердил, что точно или примерно понимает, что такое криптовалюта. "Разновидностью азартных игр считают сделки с криптовалютой 6% россиян. 17% и вовсе полагают, что это инструмент обогащения мошенников… Выяснилось, что менее всего она ассоциируется с нечестным обогащением у самой молодой группы респондентов – 9%, более всего у тех, кто старше 60 – 42%", — говорится в исследовании.
Еще 36% опрошенных считают криптовалюты альтернативным средством расчёта, а 38% респондентов назвали их полноценными электронными деньгами.
Какие бывают криптовалюты
"Из числа респондентов, которые заявили, что понимают, что такое криптовалюта, 29% опрошенных затруднились назвать хотя бы один из её видов, не вспомнив даже о самом популярном. По-видимому, название Bitcoin многими воспринимается как синоним слова "криптовалюта", — приводятся в сообщении слова руководителя практики Ad-hoc исследований холдинга "Ромир" Валерии Раевской
Будущее криптовалют
"Наибольший энтузиазм дальнейшая судьба электронных денег вызывает у самой молодой группы респондентов (до 25 лет) – 26% уверены, что у цифровых денег есть будущее. Однако большинство опрошенных все же проявило осторожный оптимизм или умеренный пессимизм. Ответ "скорее нет будущего" выбрали 30% респондентов, вариант "скорее есть будущее" — 42%", — следует из документа.
Мнение россиян о необходимости госрегулирования криптовалют разделились почти поровну. Всего 12% опрошенных считают, что вмешательство властей в эту сферу точно необходимо, ещё 20% уверены в обратном. О том, что госрегулирование в этой сфере "скорее необходимо", заявили 37%, а ответ "скорее не нужно" выбрали 31% респондентов.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.