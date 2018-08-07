"Роснефть" вернула себе лидерство по капитализации на рынке акций

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Роснефть" во вторник обогнала по капитализации Сбербанк и вернула себе лидерство по этому показателю на российском рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи.
К закрытию торгов акции "Роснефти" выросли на 2,04% — до 427,9 рубля, привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,64% — до 176,65 рубля, его обыкновенные акции опустились на 1,03% — до 201,79 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, следует из данных торгов.
Ранее во вторник акции "Роснефти" установили исторический максимум в 432,45 рубля.
"Роснефть" уже была самой дорогой российской компанией: в апреле 2016 года она обошла по капитализации "Газпром", отметил Роман Ткачук из "Альпари". "В тот момент одна обыкновенная акция Сбербанка на бирже стоила порядка 123 рублей, то есть в два раза дешевле, чем на пике в феврале этого года, привилегированная акция – порядка 82 рублей. С конца ноября 2016 года и по сегодняшний день самой дорогой компанией России был Сбербанк", — подсчитал Ткачук.
"Прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в I полугодии в четыре раза до 309 миллиардов рублей. Вкупе с объявленными параметрами программы обратного выкупа бумага получает очередной импульс к росту, так как по итогам 2018 года могут быть весьма неплохие дивиденды", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".