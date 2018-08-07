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Экономика

"Роснефть" вернула себе лидерство по капитализации на рынке акций

(обновлено: 19:56 07.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Роснефть" во вторник обогнала по капитализации Сбербанк и вернула себе лидерство по этому показателю на российском рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи.

Автомобиль для перевозки топлива компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Роснефть" планирует нарастить вложения в разведку и добычу
К закрытию торгов рыночная капитализация "Роснефти" составила почти 4,535 триллиона рублей; общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка – приблизилась к 4,533 триллиона рублей (капитализация привилегированных акций банка составила 176,65 миллиарда рублей, обыкновенных акций – 4,356 триллиона рублей), также следует из данных Московской биржи.

К закрытию торгов акции "Роснефти" выросли на 2,04% — до 427,9 рубля, привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,64% — до 176,65 рубля, его обыкновенные акции опустились на 1,03% — до 201,79 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, следует из данных торгов.

Ранее во вторник акции "Роснефти" установили исторический максимум в 432,45 рубля.

"Роснефть" уже была самой дорогой российской компанией: в апреле 2016 года она обошла по капитализации "Газпром", отметил Роман Ткачук из "Альпари". "В тот момент одна обыкновенная акция Сбербанка на бирже стоила порядка 123 рублей, то есть в два раза дешевле, чем на пике в феврале этого года, привилегированная акция – порядка 82 рублей. С конца ноября 2016 года и по сегодняшний день самой дорогой компанией России был Сбербанк", — подсчитал Ткачук.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Акции "Роснефти" обновили исторический максимум
"Акции Сбербанка росли три года подряд – до 26 февраля 2018 года. За это время обыкновенные акции выросли в 5 раз, до 285 рублей, привилегированные акции  – в 2,7 раза до 235 рублей. Но с того момента обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка откатились вниз на 30 и 20% соответственно", — добавляет он.

"Прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в I полугодии в четыре раза до 309 миллиардов рублей. Вкупе с объявленными параметрами программы обратного выкупа бумага получает очередной импульс к росту, так как по итогам 2018 года могут быть весьма неплохие дивиденды", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Добыча газа НК Роснефть в Российской Федерации
© РИА Новости, Инфографика
Добыча газа НК "Роснефть" в Российской Федерации

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