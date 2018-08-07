ФАС может оштрафовать сеть магазинов "Магнолия" за недобросовестную рекламу

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало сеть магазинов "Магнолия" нарушителем закона о рекламе, теперь сети может грозить до 500 тысяч рублей штрафа, сообщается на сайте службы.

"Ведомство установило, что "Магнолия" распространяла рекламу "Лучшие торты без консервантов" и "Лучшие полуфабрикаты без консервантов и ГМО". Такая реклама признается недобросовестной, потому что содержит некорректные сравнения рекламируемого товара по отношению к товарам-конкурентам и не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара перед конкурентами", — говорится в сообщении.

Ранее управление также признавало торговую сеть "Магнолия" виновной в распространении рекламы сигарет в одном из своих магазинов.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении "Магнолии" к административной ответственности в соответствии со статьей, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 до 500 тысяч рублей.