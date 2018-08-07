В КЧР в 2018 году высадят еще более 200 га садов интенсивного типа

ЧЕРКЕССК, 7 авг — РИА Новости. Площадь высадки садов интенсивного типа в Карачаево-Черкессии увеличат к концу текущего года ещё до 200 гектар, в настоящее время высажено 239 гектар, сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
"Планируется, что до конца текущего года в рамках первого приоритетного проекта по интенсивному садоводству компанией "Сады Карачаево-Черкесии" площадь высадки фруктовыми деревьями увеличится еще на 200 гектаров", — написал Темрезов.
Он отметил, что в следующем году компания приступит к реализации еще более масштабных сельхозпроектов на территории других районов — Прикубанского и Зеленчукского.
Глава региона добавил, что этой осенью на территории садов в Адыге-Хабльском районе будет организована торговля фруктами и саженцами по ценам производителя.
"Нам очень важно, чтобы собственники личных подсобных хозяйств могли заниматься садоводством на своих подворьях, и садоводческая отрасль возрождалась по всем направлениям — начиная от промышленной высадки садов, заканчивая личными", — написал Темрезов.
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