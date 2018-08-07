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Экономика

Счетная палата даст рекомендации по господдержке малого и среднего бизнеса

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Счетная палата РФ констатировала невыполнение целого ряда поставленных целей в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и решила направить в правительство рекомендации по совершенствованию нормативной базы, говорится в сообщении ведомства.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015-2017 годах выросло с 4,5 до 6 миллионов, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 года составляет 19,2 миллиона человек", — отметил аудитор Андрей Перчян, докладывая на коллегии Счетной палаты об итогах анализа мер господдержки МСП в 2014-2017 годах. Таким образом, указывает ведомство, поставленная президентом РФ цель по доведению численности работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 миллионов человек к 2018 году пока не достигнута.

Кроме того, проведенный анализ показал, что в 2015-2017 годы объем кредитов субъектам МСП уменьшился, и поддержка, оказываемая в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), не смогла изменить отрицательный тренд. "Доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках НГС, хоть и увеличилась, но в целом осталась незначительной — от 1,5% на 1 января 2016 года до 4,8% на 1 января 2018 года. Одна из основных целей НГС — увеличение объемов долгосрочного кредитования субъектов МСП – не достигнута", — отмечает Счетная палата.

Подверглась ее критике и госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика", в рамках которой в 2014-2017 годах на развитие МСП было выделено 120,5 миллиарда рублей, из них освоено 98%. Хотя плановые показатели госпрограммы в части МСП в 2017 году в основном выполнены, однако все они были значительно снижены относительно уровня 2014 года.

"Так, по одному из основных показателей госпрограммы — "Количество вновь созданных рабочих мест в секторе МСП" — плановые значения снизились со 108 тысяч (2014 год) до 25 тысяч (2017 год). Также в проверяемом периоде наблюдалась тенденция снижения фактических значений данного показателя", — говорится в сообщении. "Ежегодное снижение этого показателя при положительной динамике численности занятых в сфере МСП в 2014-2017 годах свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП", — констатировал Перчян.

Вследствие выявления этих и других недочетов на данном направлении коллегия Счетной палаты приняла решение направить "информационное письмо в правительство России с рекомендациями поручить уполномоченным органам исполнительной власти принять меры по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей развитие МСП", заключает ведомство.

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