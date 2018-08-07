В Германии началась укладка первых труб "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Работа над проектом "Северный поток — 2", несмотря на все политические сложности, идет по плану, заявил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас на борту судна Castoro 10 трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока — 2" с морской частью нового газопровода.
"Одновременно идут подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции", — добавили в компании.
"Северный поток — 2"
Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.