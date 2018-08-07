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Экономика

Китайской делегации на ВЭФ не хватило мест в отелях

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фотоНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Ожидаемое участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме в РФ вызвало небывалый интерес китайских бизнесменов к событию, их число в этом году оказалось больше, чем обычно, однако многим пришлось отказаться от поездки из-за того, что в гостиницах на острове Русский уже не осталось мест, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй.

Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главы крупнейших китайских госпредприятий примут участие в ВЭФ
CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что китайская сторона подтвердила участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме. Китайского лидера ждут в качестве главного гостя форума.

"Конечно, в этом году очень большая разница по сравнению с предыдущими годами. Мы принимаем участие в форуме уже четвертый раз, но мы никогда так рано не начинали к нему готовиться. В этом году мы приступили к подготовительной работе сразу же после новогодних праздников. Мы очень рано направили письмо организаторам форума, чтобы получить квоту в гостинице на острове Русский и получили 30 мест. Судя по нынешней ситуации, для нас все-таки этого недостаточно", — рассказал Хэ Чжэньвэй.

По его словам, в предыдущие годы не было такой ситуации, когда так много человек в обязательном порядке хотели принять участие в форуме.

"В этом году все совершенно по-другому. После того, как мы получили квоту на 30 мест, недавно мы запросили еще 30 мест, но их уже не осталось. Для нас сейчас самой большой трудностью является то, что очень много компаний хотели поехать, но им не хватило мест в гостинице, поэтому они не смогут поехать", — пояснил он.

Хэ Чжэньвэй добавил, что им пришлось "отсеивать и еще раз отсеивать" 30 человек, которые смогут поехать.

"Делегации, которые мы приглашаем, представляют бизнес. Чиновники, мэры городов, губернаторы не входят в нашу делегацию, они направляются по своему каналу. Мы приглашаем компании, которые действительно хотят инвестировать в Дальний Восток", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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