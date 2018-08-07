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Экономика

Лучше, чем в СССР: что продуктовое эмбарго дало российским производителям

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСупермаркет. Архивное фотоСупермаркет. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Продовольственное эмбарго помогло отечественным производителям мяса и овощей закрепиться на российском рынке, а также начать успешно конкурировать с зарубежной продукцией. Эффект от контрсанкций уже почти не ощущается, но компании не намерены сдавать завоеванные позиции и ищут новые возможности для роста, рассказали РИА Новости представители трех ведущих компаний из различных сфер АПК.

Посетитель на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продуктивное эмбарго. К чему привели четыре года контрсанкций

Президент Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

"Белая дача": такого не было в лучшие советские годы

Группа "Белая Дача", которая среди прочего занимается выращиванием и переработкой овощей, в последние три года запустила четыре новых сельскохозяйственных проекта в четырех регионах.

Зерновой ток в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
"Это стало возможно благодаря новым разделам госпрограммы поддержки и развития АПК, которые появились как следствие продовольственного эмбарго, так как развивали импортозависимые отрасли АПК", — отмечает председатель наблюдательного совета и основатель группы "Белая Дача" Виктор Семенов.

"Без этого комплекса мер мы бы не решились на столь масштабное развитие", — добавляет он. По мнению Семенова, введение продэмбарго и его последующее расширение позитивно отразилось на доступности отечественной продукции в магазинах. Правда, отмечает он, этому способствовала и программа импортозамещения — без нее эффект от контрсанкций был бы в разы слабее.

"России удалось достичь потрясающих успехов в мясном секторе — животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в молочном секторе. Появились новые производители сыров. Говядина стала конкурировать с импортом из Бразилии и других стран. Тепличные овощеводы сделали гигантские шаги в развитии. Такого не было в лучшие советские годы", — перечисляет предприниматель.

Кроме того, увеличились площади под фруктовые сады и виноградники, появились новые фруктохранилища. Впрочем, замечает Семенов, эффект от этих инвестиций рынок почувствует лишь через несколько лет, когда растения войдут в период полного плодоношения. Для того же, чтобы российские производители могли свободно и на равных конкурировать с западными, нужно успеть вернуть основную часть кредитов, чтобы они не давили на себестоимость продукции.

Сыр с голубой плесенью от российских фермеров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Четыре года продэмбарго: как изменилась сфера торговли в России
"Птицеводы и свиноводы сегодня заняли свою нишу, и никому ее уже не отдадут. Они думают об экспорте, но для этого надо сокращать общие инфраструктурные издержки в экономике: давление монополистов, коррупционные и прочие издержки. И, конечно же, государство должно продолжать поддерживать своего производителя в зависимости от господдержки наших внешних конкурентов", — подчеркивает он.

Среди дальнейших планов "Белой Дачи" — вывод на проектную мощность всех новых проектов. "Даже с такой господдержкой они нелегко шагают в первые годы. В этом году начинаем строить, как и обещали, вторую очередь тепличного комбината в Кисловодске площадью 7 гектаров. Запустили новую линию здоровых снэков: очень вкусные сушеные овощи и фрукты без масла. Есть и другие задумки, но о них еще рано говорить — они только обсуждаются", — рассказывает Семенов.

"Черкизово": помогло ослабление рубля

Гендиректор "Черкизово", одного из ведущих отечественных производителей мясной продукции, Сергей Михайлов говорит, что стратегия группы под влиянием продэмбарго не корректировалась. "Девальвация оказала большее влияние, чем продэмбарго. С конца 2013 года по конец 2015 года национальная валюта подешевела более чем в два раза, что не могло не сказаться на стоимости импорта", — вспоминает Михайлов.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперты выяснили отношение россиян к отсутствию "санкционки" в магазинах
При этом, по его словам, конкуренция со стороны иностранных поставщиков сохранялась, ведь контрсанкции, например, не повлияли на поставки из Латинской Америки, где работают крупнейшие производители мяса. Впрочем, замечает он, в сегментах брендированной продукции с добавленной стоимостью российская продукция является вполне конкурентоспособной.

С другой стороны, продолжает Михайлов, в производстве непосредственно мяса иностранные поставщики имеют преимущество — у них нет ограничений по поставкам соевого шрота, а это основной источник белка в корме. "Россия в силу наложенных на себя ограничений импортирует только соевые бобы из Латинской Америки. Собственное производство сои в европейской части страны не развито", — поясняет глава группы.

В итоге, добавляет он, цены на соевый шрот в России на десятки процентов выше, чем в США или Бразилии. "Проигрыш по себестоимости в таких условиях неизбежен. Тем не менее, в большинстве случаев наши иностранные конкуренты могут поставлять только замороженное мясо, а российские потребители уже привыкли к охлажденной продукции", — отмечает Михайлов.

Непосредственно же "Черкизово" за время действия продэмбарго смогла укрепить свои позиции на российском рынке. "Снятие продэмбарго не окажет принципиального воздействия на наш бизнес. И вне зависимости от того, когда именно будет снято продэмбарго, искусственные ограничения, ведущие к росту себестоимости российской продукции, необходимо устранить. Ведь это одно из главных условий развития российского экспорта мяса", — подчеркивает он.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Дамате": важно качество

"Первоначальный эффект от эмбарго в виде расширения рынка для отечественных производителей практически сведен к нулю за счет роста внутреннего производства", — замечает заместитель гендиректора группы "Дамате" Андрей Григоращенко. Он указывает — сейчас все большее значение приобретает эффективность производства и конкурентоспособность продукции.

"Дамате" развивает и инвестирует в три направления: производство индейки, молочное животноводство и переработка молока. Проект по индейке был начат в 2012 году. "В настоящее время идет расширение проекта с 60 тысяч до 155 тысяч тонн мяса индейки в год, планируем завершить этот этап к 2020 году", — рассказывает Григоращенко.

Уничтожение санкционных продуктов в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россия продлила продэмбарго до конца 2019 года
Кроме того, по его словам, группа планирует инвестировать 1 миллиард рублей в переработку молока, средства будут направлены на реконструкцию производственных мощностей, увеличение объема производства, а также расширение ассортимента за счет вывода на рынок новых продуктов, и повышение качества молочной продукции.

"Стратегия развития "Дамате" была выстроена задолго до введения продэмбарго и за несколько лет не претерпела значительных изменений. В наших расчетах мы делаем упор на производство качественной охлажденной продукции, которая будет конкурентоспособна по отношению к другим производителям, как внутренним, так и внешним", — подчеркивает он.

"Удобство, штучный формат, возможность приготовления непосредственно в упаковке и безопасность — это те стратегические направления, в которых мы планируем развиваться ", — пояснила в свою очередь директор по маркетингу "Дамате" Дарья Лащенко.

Эти тенденции актуальны и для зарубежных рынков. Список стран, в которые "Дамате" может поставлять продукцию, постоянно расширяется — сейчас на очереди получение разрешения на экспорт в Китай, страны Персидского залива и ряд других государств.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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