Лучше, чем в СССР: что продуктовое эмбарго дало российским производителям

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Продовольственное эмбарго помогло отечественным производителям мяса и овощей закрепиться на российском рынке, а также начать успешно конкурировать с зарубежной продукцией. Эффект от контрсанкций уже почти не ощущается, но компании не намерены сдавать завоеванные позиции и ищут новые возможности для роста, рассказали РИА Новости представители трех ведущих компаний из различных сфер АПК.

Президент Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

"Белая дача": такого не было в лучшие советские годы

Группа "Белая Дача", которая среди прочего занимается выращиванием и переработкой овощей, в последние три года запустила четыре новых сельскохозяйственных проекта в четырех регионах.

"Это стало возможно благодаря новым разделам госпрограммы поддержки и развития АПК, которые появились как следствие продовольственного эмбарго, так как развивали импортозависимые отрасли АПК", — отмечает председатель наблюдательного совета и основатель группы "Белая Дача" Виктор Семенов.

"Без этого комплекса мер мы бы не решились на столь масштабное развитие", — добавляет он. По мнению Семенова, введение продэмбарго и его последующее расширение позитивно отразилось на доступности отечественной продукции в магазинах. Правда, отмечает он, этому способствовала и программа импортозамещения — без нее эффект от контрсанкций был бы в разы слабее.

"России удалось достичь потрясающих успехов в мясном секторе — животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в молочном секторе. Появились новые производители сыров. Говядина стала конкурировать с импортом из Бразилии и других стран. Тепличные овощеводы сделали гигантские шаги в развитии. Такого не было в лучшие советские годы", — перечисляет предприниматель.

Кроме того, увеличились площади под фруктовые сады и виноградники, появились новые фруктохранилища. Впрочем, замечает Семенов, эффект от этих инвестиций рынок почувствует лишь через несколько лет, когда растения войдут в период полного плодоношения. Для того же, чтобы российские производители могли свободно и на равных конкурировать с западными, нужно успеть вернуть основную часть кредитов, чтобы они не давили на себестоимость продукции.

"Птицеводы и свиноводы сегодня заняли свою нишу, и никому ее уже не отдадут. Они думают об экспорте, но для этого надо сокращать общие инфраструктурные издержки в экономике: давление монополистов, коррупционные и прочие издержки. И, конечно же, государство должно продолжать поддерживать своего производителя в зависимости от господдержки наших внешних конкурентов", — подчеркивает он.

Среди дальнейших планов "Белой Дачи" — вывод на проектную мощность всех новых проектов. "Даже с такой господдержкой они нелегко шагают в первые годы. В этом году начинаем строить, как и обещали, вторую очередь тепличного комбината в Кисловодске площадью 7 гектаров. Запустили новую линию здоровых снэков: очень вкусные сушеные овощи и фрукты без масла. Есть и другие задумки, но о них еще рано говорить — они только обсуждаются", — рассказывает Семенов.

"Черкизово": помогло ослабление рубля



Гендиректор "Черкизово", одного из ведущих отечественных производителей мясной продукции, Сергей Михайлов говорит, что стратегия группы под влиянием продэмбарго не корректировалась. "Девальвация оказала большее влияние, чем продэмбарго. С конца 2013 года по конец 2015 года национальная валюта подешевела более чем в два раза, что не могло не сказаться на стоимости импорта", — вспоминает Михайлов.

При этом, по его словам, конкуренция со стороны иностранных поставщиков сохранялась, ведь контрсанкции, например, не повлияли на поставки из Латинской Америки, где работают крупнейшие производители мяса. Впрочем, замечает он, в сегментах брендированной продукции с добавленной стоимостью российская продукция является вполне конкурентоспособной.

С другой стороны, продолжает Михайлов, в производстве непосредственно мяса иностранные поставщики имеют преимущество — у них нет ограничений по поставкам соевого шрота, а это основной источник белка в корме. "Россия в силу наложенных на себя ограничений импортирует только соевые бобы из Латинской Америки. Собственное производство сои в европейской части страны не развито", — поясняет глава группы.

В итоге, добавляет он, цены на соевый шрот в России на десятки процентов выше, чем в США или Бразилии. "Проигрыш по себестоимости в таких условиях неизбежен. Тем не менее, в большинстве случаев наши иностранные конкуренты могут поставлять только замороженное мясо, а российские потребители уже привыкли к охлажденной продукции", — отмечает Михайлов.

Непосредственно же "Черкизово" за время действия продэмбарго смогла укрепить свои позиции на российском рынке. "Снятие продэмбарго не окажет принципиального воздействия на наш бизнес. И вне зависимости от того, когда именно будет снято продэмбарго, искусственные ограничения, ведущие к росту себестоимости российской продукции, необходимо устранить. Ведь это одно из главных условий развития российского экспорта мяса", — подчеркивает он.

"Дамате": важно качество



"Первоначальный эффект от эмбарго в виде расширения рынка для отечественных производителей практически сведен к нулю за счет роста внутреннего производства", — замечает заместитель гендиректора группы "Дамате" Андрей Григоращенко. Он указывает — сейчас все большее значение приобретает эффективность производства и конкурентоспособность продукции.

"Дамате" развивает и инвестирует в три направления: производство индейки, молочное животноводство и переработка молока. Проект по индейке был начат в 2012 году. "В настоящее время идет расширение проекта с 60 тысяч до 155 тысяч тонн мяса индейки в год, планируем завершить этот этап к 2020 году", — рассказывает Григоращенко.

Кроме того, по его словам, группа планирует инвестировать 1 миллиард рублей в переработку молока, средства будут направлены на реконструкцию производственных мощностей, увеличение объема производства, а также расширение ассортимента за счет вывода на рынок новых продуктов, и повышение качества молочной продукции.

"Стратегия развития "Дамате" была выстроена задолго до введения продэмбарго и за несколько лет не претерпела значительных изменений. В наших расчетах мы делаем упор на производство качественной охлажденной продукции, которая будет конкурентоспособна по отношению к другим производителям, как внутренним, так и внешним", — подчеркивает он.

"Удобство, штучный формат, возможность приготовления непосредственно в упаковке и безопасность — это те стратегические направления, в которых мы планируем развиваться ", — пояснила в свою очередь директор по маркетингу "Дамате" Дарья Лащенко.

Эти тенденции актуальны и для зарубежных рынков. Список стран, в которые "Дамате" может поставлять продукцию, постоянно расширяется — сейчас на очереди получение разрешения на экспорт в Китай, страны Персидского залива и ряд других государств.