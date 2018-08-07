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Экономика

Экономист оценил выгоду для России от торговой войны Китая и США

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Обострение отношений США и Китая (168)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых культур в России. Архивное фотоУборка урожая зерновых культур в России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Разгоревшаяся между Китаем и США торговая война может стать отличным шансом для расширения экспорта российской сельхозпродукции в Китай и хорошей возможностью для привлечения китайских инвестиций, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA), старший экономист Хэ Чжэньвэй.

Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Берлине
© AFP 2018 / John McDougall
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CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся в непосредственном ведении Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Сейчас между Китаем и США развязалась торговая война, и больше всего под ударом окажется именно сельское хозяйство. Китай ежегодно импортирует до 95,5 миллиона тонн соевых бобов, основными экспортерами выступают Бразилия, США и Аргентина. Объем импорта из США составляет около 32,85 миллиона тонн. В будущем, конечно же, Китай не будет импортировать из США такие же объемы, это означает, что нужно ввозить из других стран. Это очень хороший шанс для России", — сказал в беседе с РИА Новости Хэ Чжэньвэй.

По его словам, самым большим преимуществом российской сои является то, что она не трансгенная.

Китайский полицейский в Пекине. Архивное фото
© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo
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"В настоящее время Китай ежегодно импортирует из России около 500 тысяч тонн сои. Если Россия увеличит посевы сои, то это будет хорошим шансом для привлечения китайских инвесторов. Кроме того, российские пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция пользуются очень высокой степенью доверия, они никогда не фальсифицируются. Если российская сельскохозяйственная продукция будет пользоваться хорошим спросом в Китае, то это может привлечь китайских инвесторов", — полагает экономист.

Хэ Чжэньвэй отмечает, что у Китая огромный потребительский рынок, который предоставляет хорошие возможности для создания цепи "инвестиции-производство-сбыт".

"В будущем в инвестиционном плане, у сельскохозяйственного сектора России есть очень хорошие перспективы для привлечения китайских инвестиций. Китайским инвесторам нужно найти российских партнеров, только так это будет благоприятно для инвестирования в России и дальнейшего сбыта продукции в Китае. Это должно быть выгодно обеим сторонам", – заключил он.

История событий

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На прошлой неделе торговый конфликт вновь обострился после того, как Белый дом 1 августа подтвердил планы ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

В ответ на это министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

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