Экономист оценил выгоду для России от торговой войны Китая и США

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Разгоревшаяся между Китаем и США торговая война может стать отличным шансом для расширения экспорта российской сельхозпродукции в Китай и хорошей возможностью для привлечения китайских инвестиций, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA), старший экономист Хэ Чжэньвэй.
"Сейчас между Китаем и США развязалась торговая война, и больше всего под ударом окажется именно сельское хозяйство. Китай ежегодно импортирует до 95,5 миллиона тонн соевых бобов, основными экспортерами выступают Бразилия, США и Аргентина. Объем импорта из США составляет около 32,85 миллиона тонн. В будущем, конечно же, Китай не будет импортировать из США такие же объемы, это означает, что нужно ввозить из других стран. Это очень хороший шанс для России", — сказал в беседе с РИА Новости Хэ Чжэньвэй.
По его словам, самым большим преимуществом российской сои является то, что она не трансгенная.
Хэ Чжэньвэй отмечает, что у Китая огромный потребительский рынок, который предоставляет хорошие возможности для создания цепи "инвестиции-производство-сбыт".
"В будущем в инвестиционном плане, у сельскохозяйственного сектора России есть очень хорошие перспективы для привлечения китайских инвестиций. Китайским инвесторам нужно найти российских партнеров, только так это будет благоприятно для инвестирования в России и дальнейшего сбыта продукции в Китае. Это должно быть выгодно обеим сторонам", – заключил он.
История событий
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В ответ на это министерство коммерции КНР в пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых ввозных пошлин на его товары со стороны США ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.