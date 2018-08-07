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Эксперты оценили законопроект о новых санкциях США против России

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Санкции в отношении России (6851)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг США. Архивное фотоФлаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представленный в конгрессе США законопроект о новых санкциях против РФ, который включает серьезные меры в отношении российского финансового сектора, в случае его принятия может иметь весьма ощутимые последствия, однако формулировки документа до конца не ясны, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Некоторые из них усмотрели в данном законопроекте попытку сенаторов поставить Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей и запретить все международные транзакции. Другие сомневаются в том, что сенаторы столь отчаянные, как и в том, что такая агрессивная повестка самых ярых противников РФ все же будет реализована. Это соответствует и итогам опроса американских сенаторов, опубликованного ранее The Hill.

Экспертов РИА Новости запутали формулировки в законопроекте в отношении финсектора (текст документа есть у агентства). За абстракцией "о блокировке собственности крупнейших российских государственных банков в США" может скрываться как прямая блокировка физической собственности, так и любых транзакций в американской валюте. В этом случае, "если речь идет пока не о попытке США объявить войну РФ, то, по крайней мере, об очень агрессивных действиях в ее направлении", рассказал РИА Новости ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

С чего все началось

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями, включая госдолг РФ.

Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.

Согласно тексту законопроекта, президенту США в срок не позднее 90 дней после внесения изменений в законопроект поручено "создать законодательную базу, запрещающую гражданам США финансировать или иметь какое-либо дело с госдолгом РФ". Действие положения вступает в силу не позднее 180 дней после принятия законопроекта.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кроме того, "в рамках полномочий, которыми президента наделяет закон "Об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций", ему поручается запретить и заблокировать все транзакции по собственности и интересам к собственности в юрисдикции США или относящихся к юрисдикции США российских финансовых институтов, указанных в данной секции закона".

В числе таких финансовых организаций перечисляются "Внешэкономбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк".

Под термином "российский суверенный долг" сенаторы подразумевают бумаги, выпущенные Центробанком, Национальным фондом благосостояния, Минфином Российской Федерации со сроком погашения более 14 дней. Под данную формулировку попадают и соглашения о свопах (соглашение о получении иностранной валюты на короткий срок в обмен на национальную валюту для целей валютных интервенций) с Центробанком, Национальным фондом благосостояния, Минфином Российской Федерации на более 14 дней.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Что имелось в виду?

Один из финансистов, который пожелал остаться неназванным, заявил РИА Новости, что его смущает слово "собственность" в законопроекте, которое может трактоваться по-разному и очень широко. Оно отличается от слова "активы", которое уже подразумевает финансовые счета и операции с ними. По его словам, обычно все законопроекты США "очень прямолинейны" и "очень хороший вопрос, почему используется такая лексика". С другой стороны, ссылка на закон "Об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций" — очень показательна. Там термин "собственность" используется как раз в широком смысле. "Это может означать что угодно", — добавляет финансист.

Импортозамещение. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МакДоналд же полагает, что под такой формулировкой сенаторов скрывается именно попытка значительно усложнить финансовые операции крупнейших российских банков путем усложнения их доступа к системе SWIFT. По его словам, именно такие настроения царят в среде сенаторов, настроенных против России.

"Хотя это, в случае принятия этих мер, не остановит российскую экономику, это значительно ограничит российские банки проводить ежедневные транзакции", — говорит МакДоналд. И добавляет, что "так сенаторы пытаются поставить Россию в один ряд с такими странами, как Иран и Северная Корея".

"Если под словом "собственность" подразумеваются активы и транзакции, то это будет серьезный удар", — заявил РИА Новости независимый международный консультант Любомир Митов. "Мы не знаем деталей, но если будет реализован экстремальный сценарий, это отрежет 80% банковского сектора от финансирования и транзакций". Но эксперт при этом высказал очень серьезные сомнения, что этот законопроект может быть принят в таком виде.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
Напомним, ранее журнал Hill опросил республиканских сенаторов по поводу введения новых санкций в отношении РФ. И большинство из опрошенных скептически отнеслись к таким серьезным мерам. А сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что не нужно гнаться за количеством санкций — санкции должны быть "правильными".

Что касается введения санкций в отношении госдолга РФ, то Митов считает, что это, в случае принятия, будет иметь весьма краткосрочный эффект на российскую экономику и она хоть и замедлится, но вполне может справиться.

И это не все…

Нельзя не упомянуть другие меры в отношение России. Внимание в законе также уделяется "поиску единства с ключевыми европейскими партнерами" по санкциям в отношении РФ для "максимизации эффекта от них".

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
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Помимо указанных мер финансового характера сенаторы предлагают увеличить давление на нефтяной сектор. В частности, запрещается "продавать, давать в аренду или предоставлять сервисы, технологии, продукцию, финансирование или поддержку следующим субъектам: чья текущая стоимость на рынке от 1 миллиона долларов и выше, либо чья капитализация на рынке в последние 12 месяцев была от 5 миллионов долларов и более".

Американцам строго запрещается предоставлять сервисы, услуги и технологии для разработки нефтяных месторождений в России. При этом госсекретарю и минфину США поручено подумать в течение 90 дней над исключениями по этому закону.

Кроме санкций в отношении российского бизнеса предусмотрено и политическое давление. Так, по версии сенаторов, РФ злоупотребляет своим правом на передачу информации "в политических целях" о преследуемых персонах в Интерпол. Поэтому сенаторы требуют от Министерства внутренней безопасности США использовать свой голос, дабы ограничить влияние РФ через Интерпол.

Сенаторы Клэр Маккаскилл и Джим Вебб покидаю сцену после пресс-конференции
© AFP 2018 / Mandel Ngang
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Законодатели планируют поручить главе нацразведки США предоставить в течение 180 дней отчет о всех активах президента РФ Владимира Путина. Также ограничения предлагают ввести на сотрудничество НАСА с Российской Федерацией. Но "это не должно истолковываться как отмена ограничений или исключения из этого закона на покупку ракетных двигателей".

По замыслу законодателей, под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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