Эксперты оценили законопроект о новых санкциях США против России

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представленный в конгрессе США законопроект о новых санкциях против РФ, который включает серьезные меры в отношении российского финансового сектора, в случае его принятия может иметь весьма ощутимые последствия, однако формулировки документа до конца не ясны, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
Экспертов РИА Новости запутали формулировки в законопроекте в отношении финсектора (текст документа есть у агентства). За абстракцией "о блокировке собственности крупнейших российских государственных банков в США" может скрываться как прямая блокировка физической собственности, так и любых транзакций в американской валюте. В этом случае, "если речь идет пока не о попытке США объявить войну РФ, то, по крайней мере, об очень агрессивных действиях в ее направлении", рассказал РИА Новости ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.
С чего все началось
На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями, включая госдолг РФ.
Согласно тексту законопроекта, президенту США в срок не позднее 90 дней после внесения изменений в законопроект поручено "создать законодательную базу, запрещающую гражданам США финансировать или иметь какое-либо дело с госдолгом РФ". Действие положения вступает в силу не позднее 180 дней после принятия законопроекта.
В числе таких финансовых организаций перечисляются "Внешэкономбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк".
Под термином "российский суверенный долг" сенаторы подразумевают бумаги, выпущенные Центробанком, Национальным фондом благосостояния, Минфином Российской Федерации со сроком погашения более 14 дней. Под данную формулировку попадают и соглашения о свопах (соглашение о получении иностранной валюты на короткий срок в обмен на национальную валюту для целей валютных интервенций) с Центробанком, Национальным фондом благосостояния, Минфином Российской Федерации на более 14 дней.
Что имелось в виду?
Один из финансистов, который пожелал остаться неназванным, заявил РИА Новости, что его смущает слово "собственность" в законопроекте, которое может трактоваться по-разному и очень широко. Оно отличается от слова "активы", которое уже подразумевает финансовые счета и операции с ними. По его словам, обычно все законопроекты США "очень прямолинейны" и "очень хороший вопрос, почему используется такая лексика". С другой стороны, ссылка на закон "Об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций" — очень показательна. Там термин "собственность" используется как раз в широком смысле. "Это может означать что угодно", — добавляет финансист.
"Хотя это, в случае принятия этих мер, не остановит российскую экономику, это значительно ограничит российские банки проводить ежедневные транзакции", — говорит МакДоналд. И добавляет, что "так сенаторы пытаются поставить Россию в один ряд с такими странами, как Иран и Северная Корея".
"Если под словом "собственность" подразумеваются активы и транзакции, то это будет серьезный удар", — заявил РИА Новости независимый международный консультант Любомир Митов. "Мы не знаем деталей, но если будет реализован экстремальный сценарий, это отрежет 80% банковского сектора от финансирования и транзакций". Но эксперт при этом высказал очень серьезные сомнения, что этот законопроект может быть принят в таком виде.
Что касается введения санкций в отношении госдолга РФ, то Митов считает, что это, в случае принятия, будет иметь весьма краткосрочный эффект на российскую экономику и она хоть и замедлится, но вполне может справиться.
И это не все…
Нельзя не упомянуть другие меры в отношение России. Внимание в законе также уделяется "поиску единства с ключевыми европейскими партнерами" по санкциям в отношении РФ для "максимизации эффекта от них".
Американцам строго запрещается предоставлять сервисы, услуги и технологии для разработки нефтяных месторождений в России. При этом госсекретарю и минфину США поручено подумать в течение 90 дней над исключениями по этому закону.
Кроме санкций в отношении российского бизнеса предусмотрено и политическое давление. Так, по версии сенаторов, РФ злоупотребляет своим правом на передачу информации "в политических целях" о преследуемых персонах в Интерпол. Поэтому сенаторы требуют от Министерства внутренней безопасности США использовать свой голос, дабы ограничить влияние РФ через Интерпол.
По замыслу законодателей, под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.