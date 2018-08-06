ЦБ определил угрозы при работе банков с биометрическими материалами

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Банк России установил перечень угроз, которые российские банки должны принимать во внимание при работе с биометрическими данными своих клиентов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах. Кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий", — сказано в сообщении.

Нормативный документ, который вступил в силу в июле, разрабатывался ЦБ РФ совместно с ФСБ и ФСТЭК, он является основополагающим для выбора кредитными организациями средств защиты информации, в первую очередь средств криптографической защиты. ЦБ пока не будет применять надзорные меры за несоответствие требованиям, это связано с необходимостью проведения банками действий для реализации указания.

Собирать биометрию клиентов для предоставления им удаленных услуг банки РФ начали с 1 июля этого года. Они будут постепенно обеспечивать в своих отделениях сбор биометрии по мере технических возможностей. До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее чем в 20% отделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года – 60%, до конца 2019 года – 100%, пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.