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Экономика

"Русал" начал консервацию Надвоицкого завода в Карелии из-за санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6850)
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CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фотоСотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ОК "Русал" из-за санкций начинает консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, заявил РИА Новости представитель компании.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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По его словам, после введенных США санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок.

"Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался Надвоицкий алюминиевый завод после введения санкций, для того чтобы снизить убытки, ОК "Русал" вынужден начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", — сообщил РИА Новости представитель компании.

Сотрудники предприятия, по словам представителя "Русала", при этом не пострадают, так как в отношении персонала компания будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству. "Часть персонала на постоянной основе продолжит свою работу на участках по обеспечению жизнедеятельности посёлка и проектов, реализуемых на промплощадке. В приоритетном порядке работникам будут предложены вакансии компании на развивающемся производстве ООО "Русский радиатор", в рамках организации центра обработки данных (ЦОД), а также в других регионах", — указал представитель "Русала".

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По его словам, компания "будет придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия". "Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон. Компания намерена выполнять все свои обязательства перед работниками, предоставив каждому возможности для сохранения занятости, в первую очередь, в рамках реализации проектов по перепрофилированию НАЗа и созданию рентабельных производств с использованием инфраструктуры предприятия", — добавил представитель компании.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

 

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