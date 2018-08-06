В России годовая инфляция в июле ускорилась до 2,5%

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,3% с июньских 0,5%, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 2,5% с 2,3% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

По итогам января-июля рост потребительских цен составил 2,4%, как и годом ранее. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,1%, ЦБ прогнозирует показатель в диапазоне 3,5-4%.

Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 12 субъектах РФ инфляция составила 0,5% и более, в том числе в Кировской и Томской областях – 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% соответственно).

"Вместе с тем в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Республики Калмыкия и Калининградской области – на 0,4% и 0,3% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года — 2,7%), в Санкт-Петербурге — 0,3% (с начала года — 2,7%).