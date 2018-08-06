Якутия представит на ВЭФ проект моста через реку Лену

Вид на раскопки в Диринг-Юряхе - месте в Якутии, где археологи обнаружили древнейшую стоянку человека времен палеолита

Вид на раскопки в Диринг-Юряхе - месте в Якутии, где археологи обнаружили древнейшую стоянку человека времен палеолита

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Якутия представит проект моста через реку Лену на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), важно дождаться выхода решения о строительстве объекта, сообщил врио главы региона Айсен Николаев на встрече агитпоезда к 100-летию комсомола.

По сведениям Минвостокразвития РФ, 3 августа завершился прием заявок инвестиционных проектов, которые будут презентованы на четвертом Восточном экономическом форуме. Якутия заявила о презентации 52 проектов и наряду с Хабаровским и Приморским краями вошла в тройку лидеров по количеству поданных заявок.

"Ленский мост соединит запад и восток страны по северному широтному поясу, о такой необходимости экономисты говорят многие десятилетия. Не важно, каким будет мост — совмещенным или автомобильным. Главное, чтобы вышло решение — мост через реку Лена в районе Якутска появится", — сказал журналистам Николаев.

Ранее сообщалось, что проектом строительства моста через реку Лена интересуются иностранные инвесторы из Китая и Японии. 23 июля в Якутске состоялся международный форум, посвященный данной теме, в ходе стоимость объекта эксперты оценили в 70-80 миллиардов рублей. На конференции были рассмотрены различные финансовые механизмы для реализации строительства, в том числе вариант строительства на основе концессионного соглашения.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.

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