В Ярославле открыли цех по сборке комплектующих для спутников

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Цех сборки модулей полезной нагрузки для космических аппаратов открыт на Ярославском радиозаводе (входит в концерн РТИ), сообщили РИА Новости в концерне РТИ.

Там уточнили, что в создание цеха и в производство комплектующих для спутников за два года концерном вложено более 3,5 миллиарда рублей.

"Для РТИ этот проект стал серьезным вызовом как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения развития компетенций коллектива в области разработок, технологий и менеджмента качества. За два года целиком перестроен цех, модернизированы механическое и сборочное производство, налажены кооперационные цепочки с профильными научно-исследовательскими институтами и производствами", — сказал во время открытия цеха генеральный директор РТИ Максим Кузюк.

"Сейчас уже можно сказать, что в космической сфере мы совершили прорыв и с точки зрения менеджмента производства – данное производство — это пример положительного опыта взаимодействия государства и частных научно-производственных компаний. Осваивая новейшие технологии, мы даем новые возможности разработчикам с точки зрения реализации перспективных исследовательских задач, повышения конкурентоспособности модулей для российских и зарубежных заказчиков", — добавил он.

С запуском цеха на Ярославском радиозаводе завершилось создание современного производства по выпуску крупногабаритной техники связи космического назначения, включающего в себя строительство и оснащение корпуса сборки и испытаний модулей полезной нагрузки для перспективных космических аппаратов. Основу конструкции модулей полезной нагрузки будет изготавливать АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва", а на ярославском предприятии на нее будет устанавливаться созданная совместно с АО "Российские космические системы" аппаратура.

Цикл сборки и испытания одного модуля составляет около 6 месяцев. Вся аппаратура будет проходить серьезные этапы испытаний, в том числе вакуумные, и тестирование на термостойкость в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 70 градусов по Цельсию. Основные работы по сборке модулей полезной нагрузки в цехе начнутся осенью 2018 года.

ОАО "РТИ" — крупнейший российский частный оборонный концерн, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Концерн объединяет такие активы, как ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность), ОАО "НИИМЭ и Микрон" (микроэлектроника). Основным владельцем концерна является АФК "Система", которой принадлежит 87% акций. Также среди акционеров Совкомбанк (10%) и председатель совета директоров РТИ Сергей Боев (3%).