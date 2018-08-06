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Экономика

Россельхознадзор назвал санкционные продукты, которые уничтожают чаще всего

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУничтожение санкционных продуктов в Калининграде. архивное фотоУничтожение санкционных продуктов в Калининграде. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции, причем среди утилизированной животноводческой продукции чаще всего фигурировали молочные продукты, а среди растениеводческой — польские яблоки и турецкие помидоры, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Уничтожение санкционной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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Президент Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года. Россельхознадзор отмечает, что за четыре года действия указа президента ведомство выявило свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции, включая 999 тонн животноводческой продукции и 26,4 тысячи тонн — растительной.

В конце июля 2015 года Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкций. "За три года Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тысяч тонн нелегальной продукции. Из них: 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции. Преобладающая товарная группа — молочная продукция", — отмечает служба.

Овощи и фрукты на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Санкционной подкарантинной продукции уничтожено 24,9 тысячи тонн. Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения", — добавляет Россельхознадзор. Турецкие помидоры не попадали под продэмбарго, однако их было запрещено ввозить в РФ в рамках ограничений, действовавших с 1 января 2016 года до ноября 2017 года.

Ведомство продолжает работу по пресечению попыток ввоза в страну санкционной продукции. "Только за последний год было выявлено свыше 350 тонн незаконно ввезенных продовольственных товаров животного происхождения и 7,5 тысячи тонн растительного происхождения. Основной поток запрещенной продукции поступает в Россию со стороны Белоруссии", — указывается в сообщении. Кроме того, наблюдаются случаи ввоза "санкционки" и с территории Казахстана.

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