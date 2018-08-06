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Экономика

Как прячут санкционку: белорусские устрицы, шпик в муке и шины с яблоками

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1592)
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© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Белгородской областиПерейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции. Архивное фотоУничтожение санкционной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почти 15 тысяч тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, были обнаружены и уничтожены за последние два с половиной года, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе.

Овощи и фрукты на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года в отношении продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В конце июля 2015 года вышел указ об уничтожении запрещенной продукции. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. Запрет не касается ввоза товаров для личного потребления весом до 5 килограммов.

Как сообщили в ФТС, в 2016 году специальные мобильные группы выявили и уничтожили порядка 3 тысяч тонн санкционной продукции, в 2017 году — выявили 10,4 тысяч тонн, из которых уничтожили 8 тысяч тонн, а остальное вернули в сопредельные государства. В первом полугодии 2018 года, по оперативным данным, было выявлено 4,1 тысячи тонн запрещенных продуктов.

В настоящее время работают 35 таких групп. Они взаимодействуют с подразделениями МВД РФ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ространснадзора и пограничной службы ФСБ.

РИА Новости решило вспомнить курьезные случаи и способы, связанные с изъятием и уничтожением "санционки".

Белорусские устрицы

Анекдотичные случаи провоза санкционной продукции в Россию запомнились белорусскими устрицами, пармезаном и тропическими фруктами. Само собой, такие продукты не производятся в Белоруссии, — это были случаи реэкспорта.

Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Пирогов
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Посол РФ рассказал, почему бизнесмены ввозят "санкционку" через Белоруссию

История с "белорусскими устрицами" три года назад покорила интернет и стала не только основой для мемов, но и предметом шутки со стороны премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в ходе Евразийского межправсовета, который проходил в Гродно в 2015 году.

"К сожалению, устриц белорусских и хамона нам не дали — по всей вероятности, потому что эта продукция здесь не производится. Но все остальное было очень высокого качества", — сказал он, оценивая организацию мероприятия.

ФТС впоследствии раскрыла целую сеть организованных поставок санкционной продукции через Белоруссию. Большая часть выявляемых запрещенных продуктов как раз направлялась с территории Белоруссии, но также имели место задержания продукции, следующей из Казахстана и других сопредельных государств, пояснили в таможенной службе.

Проблема реэкспорта до конца еще не решена, однако попыток ввоза экзотических продуктов уже практически нет, подтвердила ранее РИА Новости замглавы ФТС Татьяна Голендеева.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Маскировка и лже-транзит

Региональные подразделения таможни время от времени сообщают о нелепых способах маскировки продукции, которую горе-поставщики хотели ввезти в Россию.

Сыр с голубой плесенью от российских фермеров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Четыре года продэмбарго: производству - да, дефициту - нет

Так, в Смоленской области мобильные группы задерживали легковушки и большегрузы, в которых под видом автомобильных шин провозились польские яблоки и замороженный шпик, замаскированный мукой. Под видом теплоизоляционных плит из Белоруссии в Россию пытались провезти колбасу, сгущенку, консервы и тушенку. Таможенники сообщали и о попытках ввоза "санкционки" под видом медикаментов, минеральной воды и даже пива.

При этом изъятия происходят не только при попытках ввоза через границу, но и в точках розничной торговли и на складах. Например, сотрудники Пулковской таможни обнаружили у двух индивидуальных предпринимателей, арендующих торговые точки на плодоовощной базе, 700 килограммов помидоров и 100 килограммов сыра из ЕС. Но работники одного из складов заперлись в помещении в надежде спасти "санкционку" от уничтожения. Однако потом "капитулировали" и добровольно открыли двери склада.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперты выяснили отношение россиян к отсутствию "санкционки" в магазинах

Еще одним способом провоза санкционной продукции является якобы транзит продовольствия. Так, в декабре 2017 года Смоленская таможня выявила три вагона с европейской сгущенкой, конечным пунктом которой должен был стать Узбекистан. Однако транзит санкционных товаров разрешается лишь через пункты российского участка внешней границы Таможенного союза. Поэтому в большинстве подобных случаев товар не уничтожается, а возвращается в сопредельные государства.

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