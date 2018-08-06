Минэкономразвития предлагает учитывать увеличение НДС в тарифах ЖКХ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.

"Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций", — сказали газете "Известия" в пресс-службе министерства.

Кроме того, в Минстрое изданию подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января 2019 года обсуждается, а также заявили, что если не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки.

В ФАС, которая принимает решения об индексации тарифов, газете также заявили, что идет обсуждение этого вопроса, и отказались от других комментариев.