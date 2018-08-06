Четыре года продэмбарго: производству - да, дефициту - нет

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российскому продовольственному эмбарго исполняется четыре года. Ограничения, хотя и лишили россиян части привычных им продуктов, способствовали притоку инвестиций в российское сельское хозяйство и росту производства. Что касается ассортимента в магазинах, опрошенные РИА Новости эксперты указывают — отечественные предприятия постарались максимально заполнить прилавки собственной продукцией.

Президент Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.

Продовольственная безопасность почти обеспечена

По мнению экспертов, главный позитивный результат, достигнутый в стране за четыре года действия продэмбарго — существенное увеличение собственного производства и снижение импорта. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков обратил внимание на значительное увеличение предложения российских товаров на полках магазинов.

"Общую долю российских продуктов питания на прилавках сетей мы оцениваем на уровне 80%, в то время как до введения Россией контрсанкций доля импортных продуктов превышала одну треть", — сказал РИА Новости Востриков.

Как отмечает собеседник агентства, на сегодняшний день российские производители полностью обеспечивают рынок зерном, сахаром, растительным маслом, мясом кур, рыбой и овощами борщевого набора.

Действительно, по оценкам Минсельхоза РФ, которые приводились в национальном докладе о результатах реализации госпрограммы развития АПК, в 2017 году Россия смогла обеспечить выполнение показателей доктрины продовольственной безопасности по большинству видов сельхозпродукции.

Так, удельный вес отечественного зерна в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 99,3% (пороговое значение доктрины — 95%), свекловичного сахара — 94,6% (пороговое значение — 80%), растительного масла — 84,8% (при пороге в 80%), картофеля — 97% (при пороге в 95%), мяса и мясопродуктов — 90,4% (пороговое значение доктрины — 85%).

Вместе с тем доля отечественной продукции в общем объеме ресурсов остается ниже по молоку и молокопродуктам (82,4% при пороге в 90%) и пищевой соли (63,6% при пороговом значении 85%).

Дефицита не возникло

Сразу после ввода ограничений на импорт продукции из-за рубежа, участники рынка и простые потребители опасались, что страна останется без привычных продуктов. Особенное внимание обращалось на рынки рыбы, молочной продукции и, отчасти, мясных деликатесов — многие попавшие под запрет продукты Россия не производила сама.

И хотя заместить удалось не все продукты (например, не все сыры, ввозившиеся из-за рубежа), катастрофы не случилось — россияне не остались без еды, чему поспособствовали отечественные производители.

Так, исполнительный директор "Руспродсоюза" отмечает, что с момента введения контрмер произошел заметный рост доли отечественных сыров: на данный момент она составляет 72-75%, тогда как в первом квартале 2014 находилась на уровне 50%. Кроме того, бурное развитие продемонстрировало промышленное производство грибов. По данным эксперта, за последние два года объем их производства вырос вдвое.

"При сохранении таких темпов отечественные производители смогут полностью импортозаместиться через два года", — уверен Востриков. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что, хотя импорт рыбной продукции в Россию и сократился, его снижение не привело к дефициту.

"За счет роста внутреннего производства и увеличения поставок российской рыбы на внутренний рынок была обеспечена стабилизация потребления, не допущены дефицит рыбопродукции для населения и сектора переработки, а также резкий ускоренный рост потребительских цен", — указал Зверев.

По его данным, доля импортной рыбопродукции на внутреннем рынке в 2014 году составляла 30%, в 2017 году — 19%. При этом, как отмечает собеседник РИА Новости, современный уровень потребления рыбы превышает пиковый показатель СССР 1985 года и уровень начала 2000-х годов в 1,25 и 1,5 раза соответственно.

По данным Росстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в России в 2014 году составил 3,5% в годовом выражении, в 2015 году — 2,6%, в 2016 году — 4,8%. В прошлом году рост сельхозпроизводства составлял 2,4%. Российские власти связывали достаточно неплохую динамику увеличения выпуска продукции АПК в том числе и с эффектом от продэмбарго.

Управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк указывает, что в период действия ограничений выросла инвестиционная активность в ряде отраслевых направлений.

"К началу 2017 года общий портфель выданных кредитов в агропромышленном комплексе превышал 2,6 триллиона рублей. Надо признать, что и государственная поддержка относительно улучшилась в период с 2014 года", — сказал Березнюк.

Впрочем, он не связывает ответные контрсанкции с прогрессом в импортозамещении: рост сельхозпроизводства в отдельные годы до введения контрмер был выше, чем после 2014 года (например, рост в 2013 году составил 5,8%). "На мой взгляд, основным драйвером роста наращивания внутреннего производства стала девальвация национальной валюты", — поясняет эксперт. Данный тезис подтверждают и в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко").

"Инвестиционная привлекательность перерабатывающих отраслей серьезно выросла, в первую очередь это касается сыродельной отрасли. Если в первые годы после введения эмбарго было не до конца понятно, насколько долго будут существовать ограничения, то затем инвесторы, почувствовав долгосрочность этой стратегии, начали более охотно идти в сектор. Это заметно, в том числе, по растущему качеству продукции и расширению ассортимента", — отметили в союзе.

"Одновременно с этим произошла девальвация национальной валюты, что резко негативно отразилось на себестоимости молока-сырья, впоследствии подорожание и конечной готовой продукции и падение платежеспособности населения привели к сокращению потребления", — добавили в "Союзмолоке".

Продление ограничений



Сейчас продэмбарго действует до конца 2019 года. Стоит ли его продлевать? Эксперты разделились во мнении, отвечая на этот вопрос. В "Союзмолоке" отметили, что, к примеру, производство молока напрямую не выигрывает от контрмер — косвенно спрос на сырое молоко обеспечивается молочными заводами.

"В части производства свежей продукции импорт был мизерный, основным поставщиком была и остается Белоруссия. Что касается сыроделов, то отказ от эмбарго ими будет воспринят негативно — цена сырья в Евросоюзе низкая, сыр из Европы будет дешевле, чем российский, даже с учетом транспортировки. Многие запущенные инвестпроекты могут потерять свое преимущество", — указывают в союзе.

"Эмбарго вводили не мы — это вынужденная мера в ответ на санкции, введенные по отношению к нашей стране. Мы, как производители, не возражаем против его отмены. И если санкции против нас прекратятся, то и в контрсанкциях нужды не будет", — замечает в свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза".

При этом Плодоовощной союз выступает за сохранение ограничений как минимум в ближайшие два года. "Мы ничего больше не просим, кроме того, что есть сейчас: сохранить устоявшуюся систему господдержки, сохранить эмбарго как минимум до 2020 года. При таких условиях, я думаю, что мы обеспечим те же темпы роста, которые есть сейчас", — отметил президент союза Сергей Королев.

Стоит ли расширять список товаров, запрещенных к ввозу, или стран, в отношении которых введены контрсанкции? Вопрос также не столь однозначный. "В данный момент со стороны отрасли мы не получаем сигналы о том, что список необходимо расширять", — сообщили РИА Новости в "Союзмолоке".

С другой стороны, глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что Россия вполне смогла бы самостоятельно производить некоторые виды продукции, которые сейчас страна импортирует. В качестве примера он приводит мясокостную муку. "Десятки тысяч тонн мясокостной муки поступают к нам из Евросоюза, хотя в России есть достаточно сырья, из которого мы можем производить свою муку", — говорит Юшин.

Другой актуальный вопрос — достаточно ли одного продовольственного эмбарго, чтобы обеспечить дальнейший рост российского сельского хозяйства, или отрасли требуется что-то еще?

"Многие продукты отечественных производителей (в результате ослабления рубля — ред.) стали дешевле, чем импортные аналоги, и на них повысился спрос, что в свою очередь простимулировало бизнес к увеличению производства. Однако, как показывает практика, такое преимущество исчезает в течение определенного времени", — отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications.

"Сейчас важным направлением становятся не ограничительные меры, а создание условий для повышения конкурентоспособности наших сельхозтоваропроизводителей, как на внутреннем, так и на мировых рынках", — добавляет Березнюк.

"Союзмолоко" указывает, что рост производства сырого молока все последние годы происходил и благодаря комфортной ценовой конъюнктуре, и благодаря государственным мерам поддержки.

"В данный момент эффект от санкций как стимул роста уже исчерпан, необходим пересмотр и программы, и постановка новых задач, отвечающих текущим реалиям. В целом мы считаем, что необходимо расставить приоритеты и сосредоточиться на достижении цели повышения доходности в молочной отрасли и ее стабилизации, обратить внимание на отставание в генетике, а также развивать экспортный потенциал", — отметили в союзе.

В свою очередь Юшин из Национальной мясной ассоциации считает, что большую поддержку для отрасли может оказать участие государства в открытии рынков сбыта. "Продажа мяса за рубеж будет также обеспечивать и лучший баланс на рынке, и лучшую рентабельность для производителей", — поясняет он.