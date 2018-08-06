Продуктивное эмбарго. К чему привели четыре года контрсанкций

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Ровно четыре года назад Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго. Под запрет попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. О том, какой эффект произвели российские контрсанкции к настоящему времени, — в материале РИА Новости.
Симметричный ответ
Весной и летом 2014 года Соединенные Штаты и ЕС, а также Норвегия, Австралия и Канада ввели санкции в отношении отдельных российских граждан, компаний и целых секторов российской экономики — энергетики и нефтедобывающего сектора, финансовых рынков и оборонного комплекса.
В качестве ответной меры Россия 6 августа того же года объявила об ограничении импорта продовольственных товаров из этих стран. Одновременно правительство запустило обширную программу по развитию отечественного АПК: аграриям предоставили льготные кредиты по ставке до пяти процентов годовых, существенно увеличили гранты для фермеров.
Финансовой помощью дело не ограничилось."Сельхозпроизводителям была нужна земля — мы скорректировали законодательство, и в прошлом году впервые за 15 лет посевная площадь превысила 80 миллионов гектаров, — напомнил Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минсельхоза в апреле этого года. — Прошлой осенью мы собрали такой большой урожай зерновых, что было сложно увозить по железной дороге. Поэтому был введен льготный тариф на перевозку зерна. Мы также строим новые терминалы в портах, создаем сеть оптово-распределительных центров".
В результате за четыре года доля российских производителей на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции значительно расширилась. По оценкам британской Financial Times, если в 2013-м Россия импортировала 35% продовольствия, то сейчас — не больше 20%.
Мясной прилавок
Первыми отреагировали производители мяса птицы и свинины, где производственный цикл и срок окупаемости инвестиций сравнительно невелики. Уже в первый год после введения продэмбарго производство мяса птицы в России увеличилось почти на десять процентов — с 4161 до 4563 тысяч тонн. Свиноводы в 2016-м зафиксировали подъем на девять процентов.
Темп роста в семь-восемь процентов эти подотрасли сохраняют до сих пор. По данным Росстата, в 2017-м производство свинины увеличилось на 8,3%, мяса птицы — на 7,8%.
По оценкам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, темпы развития подотрасли резко ускорились во второй половине прошлого года. "Именно в это время начали выходить на максимальную мощность свиноводческие комплексы, решения о строительстве которых были приняты со второй половины 2014 года по программе так называемого ускоренного импортозамещения", — объясняет он.
Всего, по подсчетам НСС, с конца 2014-го крупные компании при поддержке правительства инвестировали в свиноводство около 200 миллиардов рублей. Сейчас эти инвестиции приносят результат, и, согласно прогнозу НСС, в 2018-м поголовье свиней прибавит 12-13% по сравнению с прошлым годом.
Та же ситуация и с мясом птицы — реализация инвестпроектов обеспечивает ускоренное развитие. Аграрии уже жалуются, что рынки свинины и птицы близки к затовариванию, поэтому им приходится снижать цены.
По подсчетам информационно-аналитического агентства ИМИТ, в 2107-м свинина в России подешевела на 13,6%, тушка цыпленка-бройлера — на 13,9%. "Насыщение рынка данными видами мяса и рост конкуренции среди производителей, которым все чаще приходилось прибегать к разному виду акций для увеличения спроса на свою продукцию, толкало цены вниз", — отмечают аналитики ИМИТ.
Зато покупатели в выигрыше: на фоне снижения цен потребление мяса в России увеличилось, по подсчетам НСС, с 73 килограммов на человека в 2016 году до 75, в том числе мяса птицы — на один килограмм (до 33,5 килограмма), свинины — на 1,1 килограмма (до 25,7 килограмма).
Хлебная экспансия
Еще одна подотрасль агросектора, эффективно использовавшая открывшиеся возможности, — производство зерна. В 2016-м Россия впервые за десять лет обогнала по экспорту пшеницы США, а в прошлом году — Евросоюз, став крупнейшим в мире поставщиком этого товара. По оценкам американского Министерства сельского хозяйства, сейчас Россия контролирует 22% мирового рынка пшеницы (Евросоюз — 14%, США — 13%).
Благодаря сочетанию выгодной цены и высокого качества российское зерно отвоевывает все новые рынки у конкурентов. Так, в 2016 году Американская пшеничная ассоциация была вынуждена закрыть представительство в Египте, считающемся крупнейшим импортером пшеницы в мире. "Мы просто не можем конкурировать с Россией по цене", — объяснил председатель ассоциации Стив Мерцер газете Financial Times.
В 2017-м Франция из-за засухи сократила экспорт пшеницы почти вдвое. Этим воспользовалась Россия, организовав поставки зерна на традиционные французские рынки в Африке — в Сенегал и Марокко.
Кроме того, российское зерно стремительно завоевывает такие страны, как Нигерия, Бангладеш и Индонезия. В прошлом году 99 тысяч тонн пшеницы закупила даже Мексика, ранее ввозившая зерно только из США. В целом поставки охватывают 143 страны.
"Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна, — констатирует Минсельхоз США в апрельском отчете. — Объем поставок пшеницы из стран — членов ЕС сократится в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет".
В документе подчеркивается, что "в прошлом году европейские экспортеры пшеницы потеряли свою долю на рынках стран Северной Африки и Ближнего Востока, а в текущем конкуренция с Россией помешала им восстановить позиции".
Сделайте мне вкусно
Пока аналитики фиксируют успехи России на мировых рынках продовольствия, граждане страны воочию видят эти успехи на магазинных полках. Исчезнувшие после введения продэмбарго сыры и мясные деликатесы вернулись в магазины, но уже под отечественными брендами.
В этом сегменте тон задают частные фермеры и небольшие агрофирмы. Это нормально, поскольку для рынка деликатесов массовое многотоннажное производство по определению не требуется.
Мед и продукты на его основе, свежая зелень — эти ниши, освободившиеся после ухода с рынка иностранных производителей, тоже заняли отечественные фермеры и небольшие компании.
"После введения санкций нам, как и большинству российских производителей, стало гораздо легче продвигать и продавать продукцию, — говорит Александр Старцев, директор по маркетингу компании "Умалат" — одного из ведущих производителей сыров в России. — Курс на импортозамещение позволил нам расширить присутствие на полках магазинов за счет того, что зарубежные конкуренты покинули рынок".
По его оценкам, продажи производимой "Умалат" моцареллы и других сыров по итальянским рецептам благодаря продэмбарго росли на 15-18% в год.
Повышение спроса привлекает на рынок новых и более крупных игроков. В прошлом году о намерении заняться сыром сообщили "Мираторг" и "Эконива".
Не хлебом единым
Продовольственное эмбарго и меры по поддержке отечественных сельхозпроизводителей послужили фундаментом широкомасштабной программы импортозамещения во всей российской экономике. По подсчетам интернет-портала "Сделано у нас", за четыре года в России реализовано более тысячи производственных проектов, направленных на выпуск продукции, которая раньше закупалась за рубежом.
Только в июле 2018-го запущено восемнадцать таких проектов — от производства мачтовых кранов и автомобильных шин нового поколения до медицинских препаратов и подложек для микросхем.
"Введенные Западом санкции стали для России уроком, что не стоит полагаться на чужие технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 в конце июня.
"Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство", — подчеркнул министр.
Выстрел в ногу
Все больше западных политиков и экспертов признают, что санкции против России не принесли результата, а продэмбарго Москвы сильно ударило по зарубежным производителям, прежде всего — европейским.
Всего под запрет попали 3,9 миллиона тонн продовольственной продукции на общую сумму более 8,3 миллиарда долларов. По подсчетам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% потерь от российских контрсанкций понесли страны Европы.
В том числе убытки Польши составили 1,1 миллиарда, Австрии — 852 миллиона, Нидерландов — 794 миллиона долларов. По оценкам Австрийского института экономических исследований Wifo, европейские санкции и российские контрсанкции привели к потере 400 тысяч рабочих мест в Старом Свете.
Экономические потери немедленно отразились на политических процессах. В Европе набрали популярность политические силы, выступающие за отмену санкций, — "Лига Севера" и "Вперед, Италия" в Италии, "Национальный фронт" во Франции, Партия свободы в Австрии, "Альтернатива для Германии" в ФРГ.
Тем не менее 5 июля Евросоюз в очередной раз продлил санкции на шесть месяцев. В ответ 18 июля Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2019 года.
Российские производители вернулись к планам по расширению импортозамещения. Например, компания "Умалат" решила реконструировать завод, чтобы увеличить производство моцареллы в два с половиной раза.
"Думаю, никто из российских производителей не хочет отмены санкций, — говорит Александр Старцев. — Но даже если это и произойдет, возвращение западных компаний не усилит конкуренцию кардинальным образом. Сейчас полки уже заняты российскими продуктами, потребитель к ним привык. Что касается именно итальянских сыров, даже если они снова окажутся на полках, россияне вряд ли переключатся на них".