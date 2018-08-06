Продуктивное эмбарго. К чему привели четыре года контрсанкций

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Ровно четыре года назад Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго. Под запрет попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. О том, какой эффект произвели российские контрсанкции к настоящему времени, — в материале РИА Новости.

Симметричный ответ

Весной и летом 2014 года Соединенные Штаты и ЕС, а также Норвегия, Австралия и Канада ввели санкции в отношении отдельных российских граждан, компаний и целых секторов российской экономики — энергетики и нефтедобывающего сектора, финансовых рынков и оборонного комплекса.

В качестве ответной меры Россия 6 августа того же года объявила об ограничении импорта продовольственных товаров из этих стран. Одновременно правительство запустило обширную программу по развитию отечественного АПК: аграриям предоставили льготные кредиты по ставке до пяти процентов годовых, существенно увеличили гранты для фермеров.

Финансовой помощью дело не ограничилось."Сельхозпроизводителям была нужна земля — мы скорректировали законодательство, и в прошлом году впервые за 15 лет посевная площадь превысила 80 миллионов гектаров, — напомнил Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минсельхоза в апреле этого года. — Прошлой осенью мы собрали такой большой урожай зерновых, что было сложно увозить по железной дороге. Поэтому был введен льготный тариф на перевозку зерна. Мы также строим новые терминалы в портах, создаем сеть оптово-распределительных центров".

В результате за четыре года доля российских производителей на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции значительно расширилась. По оценкам британской Financial Times, если в 2013-м Россия импортировала 35% продовольствия, то сейчас — не больше 20%.

Мясной прилавок

Первыми отреагировали производители мяса птицы и свинины, где производственный цикл и срок окупаемости инвестиций сравнительно невелики. Уже в первый год после введения продэмбарго производство мяса птицы в России увеличилось почти на десять процентов — с 4161 до 4563 тысяч тонн. Свиноводы в 2016-м зафиксировали подъем на девять процентов.

Темп роста в семь-восемь процентов эти подотрасли сохраняют до сих пор. По данным Росстата, в 2017-м производство свинины увеличилось на 8,3%, мяса птицы — на 7,8%.

По оценкам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, темпы развития подотрасли резко ускорились во второй половине прошлого года. "Именно в это время начали выходить на максимальную мощность свиноводческие комплексы, решения о строительстве которых были приняты со второй половины 2014 года по программе так называемого ускоренного импортозамещения", — объясняет он.

Всего, по подсчетам НСС, с конца 2014-го крупные компании при поддержке правительства инвестировали в свиноводство около 200 миллиардов рублей. Сейчас эти инвестиции приносят результат, и, согласно прогнозу НСС, в 2018-м поголовье свиней прибавит 12-13% по сравнению с прошлым годом.

Та же ситуация и с мясом птицы — реализация инвестпроектов обеспечивает ускоренное развитие. Аграрии уже жалуются, что рынки свинины и птицы близки к затовариванию, поэтому им приходится снижать цены.

По подсчетам информационно-аналитического агентства ИМИТ, в 2107-м свинина в России подешевела на 13,6%, тушка цыпленка-бройлера — на 13,9%. "Насыщение рынка данными видами мяса и рост конкуренции среди производителей, которым все чаще приходилось прибегать к разному виду акций для увеличения спроса на свою продукцию, толкало цены вниз", — отмечают аналитики ИМИТ.

Зато покупатели в выигрыше: на фоне снижения цен потребление мяса в России увеличилось, по подсчетам НСС, с 73 килограммов на человека в 2016 году до 75, в том числе мяса птицы — на один килограмм (до 33,5 килограмма), свинины — на 1,1 килограмма (до 25,7 килограмма).

Хлебная экспансия

Еще одна подотрасль агросектора, эффективно использовавшая открывшиеся возможности, — производство зерна. В 2016-м Россия впервые за десять лет обогнала по экспорту пшеницы США, а в прошлом году — Евросоюз, став крупнейшим в мире поставщиком этого товара. По оценкам американского Министерства сельского хозяйства, сейчас Россия контролирует 22% мирового рынка пшеницы (Евросоюз — 14%, США — 13%).

Благодаря сочетанию выгодной цены и высокого качества российское зерно отвоевывает все новые рынки у конкурентов. Так, в 2016 году Американская пшеничная ассоциация была вынуждена закрыть представительство в Египте, считающемся крупнейшим импортером пшеницы в мире. "Мы просто не можем конкурировать с Россией по цене", — объяснил председатель ассоциации Стив Мерцер газете Financial Times.

В 2017-м Франция из-за засухи сократила экспорт пшеницы почти вдвое. Этим воспользовалась Россия, организовав поставки зерна на традиционные французские рынки в Африке — в Сенегал и Марокко.

Кроме того, российское зерно стремительно завоевывает такие страны, как Нигерия, Бангладеш и Индонезия. В прошлом году 99 тысяч тонн пшеницы закупила даже Мексика, ранее ввозившая зерно только из США. В целом поставки охватывают 143 страны.

"Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна, — констатирует Минсельхоз США в апрельском отчете. — Объем поставок пшеницы из стран — членов ЕС сократится в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет".

В документе подчеркивается, что "в прошлом году европейские экспортеры пшеницы потеряли свою долю на рынках стран Северной Африки и Ближнего Востока, а в текущем конкуренция с Россией помешала им восстановить позиции".

Пока аналитики фиксируют успехи России на мировых рынках продовольствия, граждане страны воочию видят эти успехи на магазинных полках. Исчезнувшие после введения продэмбарго сыры и мясные деликатесы вернулись в магазины, но уже под отечественными брендами.

В этом сегменте тон задают частные фермеры и небольшие агрофирмы. Это нормально, поскольку для рынка деликатесов массовое многотоннажное производство по определению не требуется.

Мед и продукты на его основе, свежая зелень — эти ниши, освободившиеся после ухода с рынка иностранных производителей, тоже заняли отечественные фермеры и небольшие компании.

"После введения санкций нам, как и большинству российских производителей, стало гораздо легче продвигать и продавать продукцию, — говорит Александр Старцев, директор по маркетингу компании "Умалат" — одного из ведущих производителей сыров в России. — Курс на импортозамещение позволил нам расширить присутствие на полках магазинов за счет того, что зарубежные конкуренты покинули рынок".

По его оценкам, продажи производимой "Умалат" моцареллы и других сыров по итальянским рецептам благодаря продэмбарго росли на 15-18% в год.

Повышение спроса привлекает на рынок новых и более крупных игроков. В прошлом году о намерении заняться сыром сообщили "Мираторг" и "Эконива".

Не хлебом единым

Продовольственное эмбарго и меры по поддержке отечественных сельхозпроизводителей послужили фундаментом широкомасштабной программы импортозамещения во всей российской экономике. По подсчетам интернет-портала "Сделано у нас", за четыре года в России реализовано более тысячи производственных проектов, направленных на выпуск продукции, которая раньше закупалась за рубежом.

Только в июле 2018-го запущено восемнадцать таких проектов — от производства мачтовых кранов и автомобильных шин нового поколения до медицинских препаратов и подложек для микросхем.

"Введенные Западом санкции стали для России уроком, что не стоит полагаться на чужие технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 в конце июня.

"Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство", — подчеркнул министр.

Выстрел в ногу

Все больше западных политиков и экспертов признают, что санкции против России не принесли результата, а продэмбарго Москвы сильно ударило по зарубежным производителям, прежде всего — европейским.

Всего под запрет попали 3,9 миллиона тонн продовольственной продукции на общую сумму более 8,3 миллиарда долларов. По подсчетам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% потерь от российских контрсанкций понесли страны Европы.

В том числе убытки Польши составили 1,1 миллиарда, Австрии — 852 миллиона, Нидерландов — 794 миллиона долларов. По оценкам Австрийского института экономических исследований Wifo, европейские санкции и российские контрсанкции привели к потере 400 тысяч рабочих мест в Старом Свете.

Экономические потери немедленно отразились на политических процессах. В Европе набрали популярность политические силы, выступающие за отмену санкций, — "Лига Севера" и "Вперед, Италия" в Италии, "Национальный фронт" во Франции, Партия свободы в Австрии, "Альтернатива для Германии" в ФРГ.

Тем не менее 5 июля Евросоюз в очередной раз продлил санкции на шесть месяцев. В ответ 18 июля Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2019 года.

Российские производители вернулись к планам по расширению импортозамещения. Например, компания "Умалат" решила реконструировать завод, чтобы увеличить производство моцареллы в два с половиной раза.

"Думаю, никто из российских производителей не хочет отмены санкций, — говорит Александр Старцев. — Но даже если это и произойдет, возвращение западных компаний не усилит конкуренцию кардинальным образом. Сейчас полки уже заняты российскими продуктами, потребитель к ним привык. Что касается именно итальянских сыров, даже если они снова окажутся на полках, россияне вряд ли переключатся на них".