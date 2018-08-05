В Абхазии рассказали, как снизилась доля российской помощи за пять лет

СУХУМ, 5 авг — РИА Новости. Благодаря росту доходной части бюджета Абхазии за пять лет доля российской финансовой помощи снизилась с 75% до 50%, сообщил РИА Новости министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Он напомнил, что в 2015 году новый президент Абхазии Рауль Хаджимба поставил перед государством цель увеличить собственные доходы бюджета.

"Уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза. Это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений", — рассказал РИА Новости Ардзинба.

"Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%", — сообщил он.

По словам министра, в перспективе Абхазия "надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования".