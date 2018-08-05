МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Санкции против Москвы "парадоксальным образом" сработали на укрепление России, заявил бывший депутат Рады Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne.

На вопрос украинского журналиста, почему санкции против России не работают, политик ответил, что экономические ограничения в адрес Москвы привели к импортозамещению и развитию ряда секторов.

"Раньше Россия почти все импортировала, а теперь эти санкции привели к тому, что надо развивать хотя бы в части наиболее стратегически важных отраслей свое производство, то есть эти санкции привели к тому, что Россия, которая обладает колоссальными ресурсами: природными, людскими, образовательными; часть этих ресурсов начала выпускать на восстановление своего производства. Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия. Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России", — отметил экс-депутат.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.