РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Цена маленьких слабостей. Сколько можно сэкономить на вредных привычках

(обновлено: 08:05 05.08.2018)
012925
CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeЧашка кофеЧашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Самая большая и незаметная опасность для личного бюджета — расходы на маленькие удовольствия, которые мы позволяем себе каждый день. Мелкие траты за год выливаются в круглые суммы, а финансовые потери за несколько лет могут исчисляться миллионами. Во что нам обходятся вредные привычки — в материале РИА Новости.

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / wasansrisawat
Ученые назвали лучший способ бросить курить

Деньги на дым

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По данным ВЦИОМ, сегодня в стране курит 34% населения, то есть около 50 миллионов человек. Легко подсчитать, что в среднем российский курильщик потребляет 262 пачки в год.

При средней цене за пачку в сто рублей за год набегает больше 26 тысяч. Те, кто предпочитает дорогие сигареты (150 рублей), лишаются почти 40 тысяч рублей — стоимость недельного тура на двоих в Турцию. Расходы активных курильщиков, употребляющих по пачке сигарет в день, — 37 и 56 тысяч в год соответственно.

На самом деле еще больше. Потому что сигареты постоянно дорожают из-за повышения акцизов. Так, с 1 июля ставка акцизов на сигареты и папиросы выросла с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук.

Следующее повышение планируется с 1 января 2019 года — на десять процентов. В результате, по расчетам экспертов, сигареты низкого ценового сегмента подорожают еще на десять-двенадцать процентов, а сигареты премиального сегмента — на семь процентов.

С 1 июля 2019 года акцизы, скорее всего, опять повысят. Так что в следующем году скромному российскому курильщику придется потратить на вредную привычку уже около тридцати тысяч, а "продвинутому" — примерно 45 тысяч рублей.

Если правительство продолжит повышать акцизы нынешними темпами, через пять лет за курение надо будет выкладывать по 60-70 тысяч рублей в год.

Немножко расслабиться

По подсчетам аналитиков Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2017 году среднестатистический гражданин России выпил 50 литров пива, три с половиной литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий, около 0,75 литра коньяка и четверть литра виски, рома, джина или абсента.

Алкогольные напитки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя

Пиво в магазине стоит около 60 рублей за бутылку пол-литра, водка среднего ценового сегмента — примерно 500 рублей за пол-литра, бутылка вина (0,7 литра) — около 600 рублей. Коньяк, виски, ром, джин и абсент в сумме можно оценить в тысячу рублей.

Значит, затраты среднестатистического россиянина на горячительные напитки составляют 16,4 тысячи рублей в год. Это если покупать алкоголь только в розничных магазинах, а не в барах и ресторанах.

Во всем мире потребление крепкого алкоголя стремительно сокращается. И Россия не исключение. Поэтому интересно посмотреть, как обстоят дела с расходами у тех, кто не пьет "ничего крепче пива".

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

По оценкам международных аналитиков, потребление пива в России — 59 литров в год на человека (для сравнения, в Чехии, занимающей по этому показателю первое место, — 142 литра). При средней цене около 100 рублей за литр средний россиянин тратит на пенный напиток около шести тысяч рублей в год.

Однако с точки зрения личных расходов эту сумму можно смело умножать на два, а то и на три. Потому что пиво, как правило, сопровождается легкими закусками в виде снеков.

По данным агентства Euromonitor, за прошлый год объем продаж несладких снеков в России превысил 240 миллиардов рублей. Примерно половина этой суммы пришлась на картофельные чипсы, четверть — на соленые закуски (палочки, сушки, хлебные сухарики). Остальное — орехи, семечки, закуски из рыбы и морепродуктов и прочее.

Особенно быстро растет потребление сухариков — объемы продаж увеличиваются примерно на пять процентов в год. Этому способствует расширение домашнего потребления сухариков ради экономии на посещении кафе и кинотеатров. Но главное — сухарики заметно дешевле большинства снеков (таких как чипсы, морские снеки, орехи, сухофрукты), что для многих решающий фактор.

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Игры пива и матрешек. Кто больше всех заработал на мундиале

Здоровый перекус

Главные компоненты самых популярных снеков (чипсов, сухариков, крекеров, палочек и тому подобного) — углеводы, жиры, соль и ароматизаторы.

Между тем, как свидетельствуют результаты глобального исследования предпочтений потребителей в отношении продуктов питания, проведенного компанией Nielsen, 67% российских потребителей стараются следить за своим рационом, чтобы предотвратить такие болезни, как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертония и другие.

Поэтому в последние годы активно развивается новая категория снеков для здорового питания: фруктово-ореховые смеси, батончики на основе злаков, орехов и переработанных сухофруктов, печенье со злаками и тому подобное.

В прошлом году расходы на подобные виды продуктов выросли на 38,9% — до 30,6 миллиарда рублей. Сумма сравнительно небольшая, однако следует учитывать, что средние показатели мало о чем говорят.

Потребители полезных снеков — это достаточно компактная категория населения. В основном жители мегаполисов с уровнем доходов выше среднего. И в их личных бюджетах расходы на здоровый перекус исчисляются сотнями рублей в неделю.

Сладкая жизнь

Здоровые снеки правильнее считать кондитерскими изделиями, однако они не могут полностью заменить традиционные сладости. А на различную "кондитерку" россияне тратят порядка 500 миллиардов рублей в год.

Больше всего — на печенье в упаковке (22% в натуральном и 12% в денежном выражении). Это следствие кризиса, вынудившего отказываться от дорогих продуктов в пользу бюджетных.

Чашка с кофе. Архивное фото
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
Названа полезная для сердца доза кофе

В кризисные годы увеличились продажи недорогой продукции с длительным сроком хранения (печенье, пряники, сушки, сдобные сухари), тогда как продажи изделий из шоколада, а также мучных кондитерских скоропортящихся изделий (тортов, пирожных) заметно упали. Ситуация начала меняться только с 2016 года.

Сейчас опережающими темпами растут продажи развесных шоколадных конфет и шоколадных плиток. В среднем за прошлый год россияне купили по два с половиной килограмма шоколада на человека, однако жители Москвы и Санкт-Петербурга съели вдвое больше — в среднем по 50 стограммовых плиток каждый.

Не могу без кофе

Еще одна важная статья расходов обитателей мегаполисов — кофе. Примечательно, что этот напиток в стране уже популярнее чая: на рынке горячих напитков кофе занимает 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении.

В целом по России предпочтение отдают растворимому кофе — 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Однако в городах-миллионниках его быстро вытесняет натуральный (молотый и в зернах) благодаря все большему распространению домашних и офисных кофеварок.

Сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится около 25% продаж растворимого кофе и половина — кофейных зерен и молотого кофе. В частности, 96% москвичей пьют кофе дома, 54% — на работе, 20% — в кофейнях. Восемь процентов столичных жителей регулярно берут кофе на вынос.

Считаем деньги

Пора подвести итоги. Наш типичный житель мегаполиса выкуривает полпачки сигарет в день: утром, вечером и устраивает перекур каждый час в течение рабочего дня. Это 300 рублей в неделю. Каждый день он покупает стаканчик кофе "на вынос" в кофейне или две-три чашки из кофе-автомата. Еще 600 рублей в неделю.

Денежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Налог почти не виден. Как отразится на жизни повышение НДС

Две бутылки пива и к ним две пачки чипсов на уик-энд (300 рублей). И плюс плитка шоколада в неделю, чисто для удовольствия (100 рублей). Итого — 1300 рублей в неделю, 67 600 рублей в год.

Для сравнения: по данным Ассоциации туроператоров России, тур в Грецию на двоих на семь дней сейчас можно купить за 38 980 рублей.

То есть денег, потраченных за год на малополезные привычки, хватило бы на дополнительный полноценный отпуск за границей.

Но отпуском упущенные возможности не ограничиваются. В частности, средства, потраченные на вредные привычки, можно было бы положить на депозит в банк. Если ежегодно класть 67 600 рублей на депозитный счет под десять процентов годовых, за десять лет сумма на депозите составит один миллион 185 тысяч рублей. Это среднестатистическая зарплата гражданина России за 28 месяцев.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена