Трамп отметил влияние пошлин на экономику Китая

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Новые ввозные пошлины на импортные товары демонстрируют высокий уровень эффективности, заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, пошлины оказали сильное влияние на китайскую экономику.
Как отметил президент США, подобная ситуация вынудила Пекин вступить в переговоры с Вашингтоном.
"Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет резко расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены", — подчеркнул он.
Трамп также заявил, что "пошлины оказали огромное положительное влияние" на американскую металлургическую промышленность.
"Фабрики открываются по всем штатам США. Сталевары снова работают, и большие средства поступают в нашу казну. Другие страны используют тарифы против нас, но когда мы делаем то же самое, глупые люди возмущаются", — добавил глава государства.
В среду Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в переговорах.