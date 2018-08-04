РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рост рыбного сектора и сыр: как продэмбарго сказалось на Дальнем Востоке

0300
CC0 / ESchwartz / Форель. Архивное фотоФорель. Архивное фото
CC0 / ESchwartz /

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Продовольственное эмбарго, которое в ответ на санкции ЕС и США ввели в России в 2014 году, стало одной из причин роста в рыбном секторе Дальнего Востока – местные компании увеличили поставки уловов на внутренний рынок РФ. Также от продэмбарго выиграли местные сыровары, которые на фоне ограничений расширили свой ассортимент.

Сырная продукция на прилавке магазина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зарубежные экспортеры теряют $8 миллиардов в год из-за продэмбарго
Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго коснулось мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции.

Красная рыба с Камчатки "плывет" на внутренний рынок

На Камчатке в последние несколько лет объёмы поставок рыбы, ракообразных и моллюсков на внутренний рынок России выросли почти вполовину (43%). Одной из причин такого увеличения власти региона также называют введение страной продовольственного эмбарго. Более того, задачи по насыщению отечественного рынка качественной рыбной продукцией поставлены на государственном уровне. В итоге, по данным краевого минрыбхоза, в 2016 году (статистика за 2017 году будет обнародована только в сентябре) с Камчатки в другие российские регионы было отправлено более 218 тысяч тонн рыбопродукции, притом, что в 2014 году – всего порядка 152 тысяч тонн.

"Поставки белорыбицы, красной рыбы, икры, крабов и другой продукции осуществляются не менее чем в 20 субъектов Российской Федерации, находящихся в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. Как правило, продукция реализуется предприятиями по заранее заключенным долгосрочным договорам при участии оптовых компаний-посредников", — рассказали РИА Новости в министерстве.

Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Россельхознадзор нашел нарушения условий перевозки рыбы с Дальнего Востока
Там отмечают, что рост поставок на внутренний рынок также обусловлен увеличением объёмов вылова и внедрением мер господдержки этого сектора экономики, оказываемой рыбохозяйственным организациям как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Указанные меры государственной поддержки создали условия для стимулирования развития предприятий отечественного рыбохозяйственного комплекса и привели к заинтересованности рыбохозяйственных организаций в инвестировании средств в развитие собственных производств и реализации на территории края долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли", — отмечают в минрыбхозе края.

В качестве подтверждения власти региона приводят данные по развитию отрасли за последние 10 лет: в развитие береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота предприятиями вложено более 31 млрд рублей, на побережьях полуострова построены 20 современных заводов, дополнительно созданы более 3000 рабочих мест, построено, приобретены и модернизированы 18 рыбопромысловых судов.

Рыбный сектор Приморья "вырос" за 4 года

После введения продэмбарго объем поставок рыбы и других морепродуктов из Приморья на внутренний рынок РФ вырос на 11,5%, рассказал РИА Новости представитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края.

Производство мясных деликатесов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Финляндии заявили, что оправились от российского продуктового эмбарго
"Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции из водных биоресурсов, которую произвели предприятия Приморского края, в 2017 году составила 42,1%, в 2014 году — 30,6%", — сказал собеседник.

По его словам, в 2017 году промышленные и оптовые фирмы, не считая малых предпринимателей, вывезли в регионы России 99,3 тысячи тонн рыбы и продукции из нее — это в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. Объем поставок рыбных консервов и пресервов в регионы страны вырос с 2014 года на 57,3% и 99,4% соответственно, добавил специалист.

В 2017 году край отгрузил рыбы и морепродуктов на 50 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2016 году, отмечают власти Приморья.

В прошлом году больше всего рыбы и продуктов, кроме пресервов и консервов, вывозили в Сахалинскую область и Москву, в Хабаровский край и на Камчатку. Рыбные пресервы в 2017 году продавали только на Дальнем Востоке, в основном — в Приамурье, а приморские консервы поставляют почти во все регионы страны.

С момента введения продэмбарго выросли и объемы розничных продаж приморской рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке страны. По данным департамента лицензирования и торговли Приморья, в 2014 году в рознице продано рыбы и морепродуктов на 3,3 миллиарда рублей, в 2017 году – на 5,2 миллиарда рублей. С момента введения продэмбарго объем продаж ежегодно рос на несколько процентов к предыдущему году.

Свежий лосось. Архивное фото
© Fotolia / Condor 36
На Камчатке прогнозируют рекордный улов лососевых в этом году
Приморский край обеспечивает около 20% общероссийского вылова, на регион приходится треть всей добытой на Дальнем Востоке рыбы.

Качотта с черным перцем из Приморья

Не только рыбопромышленники Дальнего Востока выиграли от продовольственного эмбарго. Приморским сыроварам оно помогло развить свой бизнес. Так, например, недалеко от Уссурийска в приморском селе Алексей-Никольском работает сырный завод ООО "Провиант". Начинал он с одного сорта сыра, сейчас перерабатывает 5-7 тонн молока в сутки и делает около 20 видов сыров: брынзу, моцареллу, буррату, рикотту. Есть также качотта с разными с добавками: черным перцем, паприкой, оливками, грибами и грецким орехом.

"Развитие производства проходило как раз во время введения санкций. Конечно, это помогало. Уменьшилось количество сыра на рынке, и покупатель обратил внимание на местного производителя. Хотя нас выделяет то, что у наших сыров короткие сроки — это свежесть продукта", — рассказала РИА Новости технолог ООО "Провиант" Елена Пахомова.

Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Росрыболовство может поддержать развитие аквакультуры в Поморье
Все сырье компания берет у местных производителей, заказывать у иностранных компаний приходится только закваски. "Провиант" выпускает сыры под маркой Solo и продает их не только в Приморье, но и в Хабаровском крае, а недавно продукт отправили на пробу дистрибьюторам на Сахалин. Компания также открыла во Владивостоке, Уссурийске и в Хабаровске свои фирменные магазины.

По словам Пахомовой, сотрудников на производство найти сложно, поэтому компания обучает местное население. При расширении выпуска сыров планируется привлечь специалистов из города или соседних сел. Сейчас компания согласовывает создание фермы, где будут разводить коз, чтобы иметь свое сырье. В следующем году планируется начать ее строительство. В результате в ассортименте появится линейка кисломолочных продуктов и сыры из козьего молока.

"У нас есть гурманы, которые хотят необычные сыры — стало много путешествующих, некоторые находят информацию в интернете. Поэтому мы ездили на обучение к французским технологам, сейчас пробуем делать сыры с так называемой "мытой коркой". Они требуют большего внимания, и они более длительного срока созревания. Мы его будем к осени делать, потому что сейчас большое количество молока, и особо экспериментировать некогда", — отметила Пахомова.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена