Рост рыбного сектора и сыр: как продэмбарго сказалось на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Продовольственное эмбарго, которое в ответ на санкции ЕС и США ввели в России в 2014 году, стало одной из причин роста в рыбном секторе Дальнего Востока – местные компании увеличили поставки уловов на внутренний рынок РФ. Также от продэмбарго выиграли местные сыровары, которые на фоне ограничений расширили свой ассортимент.

Красная рыба с Камчатки "плывет" на внутренний рынок

Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго коснулось мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции.

На Камчатке в последние несколько лет объёмы поставок рыбы, ракообразных и моллюсков на внутренний рынок России выросли почти вполовину (43%). Одной из причин такого увеличения власти региона также называют введение страной продовольственного эмбарго. Более того, задачи по насыщению отечественного рынка качественной рыбной продукцией поставлены на государственном уровне. В итоге, по данным краевого минрыбхоза, в 2016 году (статистика за 2017 году будет обнародована только в сентябре) с Камчатки в другие российские регионы было отправлено более 218 тысяч тонн рыбопродукции, притом, что в 2014 году – всего порядка 152 тысяч тонн.

"Поставки белорыбицы, красной рыбы, икры, крабов и другой продукции осуществляются не менее чем в 20 субъектов Российской Федерации, находящихся в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. Как правило, продукция реализуется предприятиями по заранее заключенным долгосрочным договорам при участии оптовых компаний-посредников", — рассказали РИА Новости в министерстве.

Там отмечают, что рост поставок на внутренний рынок также обусловлен увеличением объёмов вылова и внедрением мер господдержки этого сектора экономики, оказываемой рыбохозяйственным организациям как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Указанные меры государственной поддержки создали условия для стимулирования развития предприятий отечественного рыбохозяйственного комплекса и привели к заинтересованности рыбохозяйственных организаций в инвестировании средств в развитие собственных производств и реализации на территории края долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли", — отмечают в минрыбхозе края.

В качестве подтверждения власти региона приводят данные по развитию отрасли за последние 10 лет: в развитие береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота предприятиями вложено более 31 млрд рублей, на побережьях полуострова построены 20 современных заводов, дополнительно созданы более 3000 рабочих мест, построено, приобретены и модернизированы 18 рыбопромысловых судов.

Рыбный сектор Приморья "вырос" за 4 года

После введения продэмбарго объем поставок рыбы и других морепродуктов из Приморья на внутренний рынок РФ вырос на 11,5%, рассказал РИА Новости представитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края.

"Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции из водных биоресурсов, которую произвели предприятия Приморского края, в 2017 году составила 42,1%, в 2014 году — 30,6%", — сказал собеседник.

По его словам, в 2017 году промышленные и оптовые фирмы, не считая малых предпринимателей, вывезли в регионы России 99,3 тысячи тонн рыбы и продукции из нее — это в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. Объем поставок рыбных консервов и пресервов в регионы страны вырос с 2014 года на 57,3% и 99,4% соответственно, добавил специалист.

В 2017 году край отгрузил рыбы и морепродуктов на 50 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2016 году, отмечают власти Приморья.

В прошлом году больше всего рыбы и продуктов, кроме пресервов и консервов, вывозили в Сахалинскую область и Москву, в Хабаровский край и на Камчатку. Рыбные пресервы в 2017 году продавали только на Дальнем Востоке, в основном — в Приамурье, а приморские консервы поставляют почти во все регионы страны.

С момента введения продэмбарго выросли и объемы розничных продаж приморской рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке страны. По данным департамента лицензирования и торговли Приморья, в 2014 году в рознице продано рыбы и морепродуктов на 3,3 миллиарда рублей, в 2017 году – на 5,2 миллиарда рублей. С момента введения продэмбарго объем продаж ежегодно рос на несколько процентов к предыдущему году.

Качотта с черным перцем из Приморья

Приморский край обеспечивает около 20% общероссийского вылова, на регион приходится треть всей добытой на Дальнем Востоке рыбы.

Не только рыбопромышленники Дальнего Востока выиграли от продовольственного эмбарго. Приморским сыроварам оно помогло развить свой бизнес. Так, например, недалеко от Уссурийска в приморском селе Алексей-Никольском работает сырный завод ООО "Провиант". Начинал он с одного сорта сыра, сейчас перерабатывает 5-7 тонн молока в сутки и делает около 20 видов сыров: брынзу, моцареллу, буррату, рикотту. Есть также качотта с разными с добавками: черным перцем, паприкой, оливками, грибами и грецким орехом.

"Развитие производства проходило как раз во время введения санкций. Конечно, это помогало. Уменьшилось количество сыра на рынке, и покупатель обратил внимание на местного производителя. Хотя нас выделяет то, что у наших сыров короткие сроки — это свежесть продукта", — рассказала РИА Новости технолог ООО "Провиант" Елена Пахомова.

Все сырье компания берет у местных производителей, заказывать у иностранных компаний приходится только закваски. "Провиант" выпускает сыры под маркой Solo и продает их не только в Приморье, но и в Хабаровском крае, а недавно продукт отправили на пробу дистрибьюторам на Сахалин. Компания также открыла во Владивостоке, Уссурийске и в Хабаровске свои фирменные магазины.

По словам Пахомовой, сотрудников на производство найти сложно, поэтому компания обучает местное население. При расширении выпуска сыров планируется привлечь специалистов из города или соседних сел. Сейчас компания согласовывает создание фермы, где будут разводить коз, чтобы иметь свое сырье. В следующем году планируется начать ее строительство. В результате в ассортименте появится линейка кисломолочных продуктов и сыры из козьего молока.

"У нас есть гурманы, которые хотят необычные сыры — стало много путешествующих, некоторые находят информацию в интернете. Поэтому мы ездили на обучение к французским технологам, сейчас пробуем делать сыры с так называемой "мытой коркой". Они требуют большего внимания, и они более длительного срока созревания. Мы его будем к осени делать, потому что сейчас большое количество молока, и особо экспериментировать некогда", — отметила Пахомова.