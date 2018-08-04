Чем опасны новые санкции США против России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Шесть сенаторов, включая таких известных "ястребов", как Джон Маккейн и Линдси Грэм, подготовили законопроект о новых санкциях против России — "Акт по защите от агрессии Кремля". Сами авторы документа заявляют о "сокрушительном" ударе по Москве. Чем грозит очередная инициатива американских парламентариев отечественной экономике — в материале РИА Новости.

Хакеры, нефтянка, олигархи

"Наша цель — накладывать сокрушительные санкции на Россию Путина, пока он не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не остановит кибератаки в отношении инфраструктуры США, не выведет российские силы с Украины и не перестанет создавать хаос в Сирии", — заявил один из главных авторов проекта Линдси Грэм.

Конкретно о предлагаемых санкциях он рассказал на своем интернет-сайте. Их условно можно разделить на три категории.

Во-первых, это персональные санкции против российских политиков, предпринимателей и членов их семей, а также "других лиц, которые способствуют незаконной деятельности по прямому или косвенному указанию Владимира Путина".

Чтобы эффективнее портить жизнь "друзьям Путина", авторы "Акта" намерены обязать американские страховые компании сообщать государству информацию о бенефициарах компаний, приобретающих дорогую недвижимость в США. Если в Вашингтоне сочтут, что недвижимость купил человек, близкий к Кремлю, она будет арестована.

Мечта американских сенаторов — найти и арестовать активы самого российского президента. Для этого авторы законопроекта требуют от спецслужб подготовить доклад "о состоянии и активах, принадлежащих Владимиру Путину".

Во-вторых, ограничения против российской нефтянки. Грэм и его соавторы требуют лишить американских граждан права участвовать в "деятельности, связанной с проектами по добыче нефти в России". От этого пострадают прежде всего американские специалисты, работающие сегодня в российских нефтяных компаниях.

Кроме того, предлагается запретить американским организациям инвестировать "в энергетические проекты российских государственных или квазигосударственных компаний".

Третий набор санкций направлен на пресечение "вредоносной кибердеятельности" со стороны России. Предлагается создать еще одну спецслужбу — Бюро по киберпространству и цифровой экономике, а также принять специальный закон "О защите целостности систем голосования", по которому взлом электоральных систем признается государственным преступлением.

Авторы "Акта" готовы вводить ограничения в отношении любых российских компаний и граждан, у которых "есть возможность поддерживать или облегчать реализацию злонамеренной деятельности в киберпространстве". То есть потенциально под санкции может попасть любой россиянин, имеющий компьютер с доступом в интернет.

Поясняя необходимость новых мер, Линдси Грэм сослался на заявление директора Национальной разведки США Дэна Коутса, который в четверг "подтвердил", что Москва продолжает вмешиваться в американские политические процессы.

"Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих доверенных лиц", — заверил Коутс. Никаких конкретных примеров и фактов глава Нацразведки при этом не привел.

На прошлой неделе Дональд Трамп поручил американским спецслужбам "агрессивно противостоять" угрозам российского вмешательства в американские выборы. Правда, после этого американский сенат проголосовал против выделения дополнительных 250 миллионов долларов на усиление безопасности избирательной системы: парламентарии напомнили, что на эти цели уже направили 380 миллионов долларов.

Никто не заметит

В озвученных мерах, по сути, нет ничего нового — авторы "Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля" от 2018 года просто обобщили все соответствующие инициативы, выдвинутые американскими законодателями в последнее время. Поэтому эффект окажется минимальным: заинтересованные российские компании и персоны уже предприняли необходимые меры для минимизации рисков.

Вместе с тем сенаторы не решились на жесткие санкции против российского нефтегазового экспорта и финансового сектора, которые действительно были бы чувствительными для российской экономики.

В частности, это касается санкций против российского госдолга, о такой возможности предупреждали многие зарубежные аналитики.

По данным Банка России, на 1 июля нерезиденты располагали облигациями федерального займа на сумму почти в два триллиона рублей. В случае полного запрета на операции с российским госдолгом они были бы вынуждены продать все эти бумаги, а вырученные рубли конвертировать в доллары и вывести из России.

По оценкам аналитиков Citigroup, два триллиона рублей, одномоментно обрушенные на валютный рынок, ослабили бы российскую денежную единицу до 73-75 рублей за доллар.

Однако Линдси Грэм и его соавторы говорят о запрете покупать только будущие выпуски ОФЗ, продавать уже купленные бумаги не заставляют. Не по доброте душевной, а исключительно ради блага американских инвесторов — им пришлось бы избавляться от российских бумаг по дешевке, фиксируя огромные убытки.

Если конгресс действительно запретит покупку новых выпусков ОФЗ, доллар, по оценкам экспертов, ненадолго подорожает на пять процентов, до 66-67 рублей. Затем валютный курс вернется к сегодняшним уровням благодаря растущим доходам России от экспорта нефти.

Мало того, многие аналитики уверены, что эффект от таких санкций вообще будет нулевым — инвесторы просто станут приобретать российские ОФЗ через офшоры, о чем американские регуляторы даже не узнают. Тем более что и сейчас граждане США действуют в основном через Цюрих и Лондон в целях налоговой экономии.