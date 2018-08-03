США ввели санкции против российского банка "Агросоюз" за связи с КНДР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США ввели санкции против российского банка "Агросоюз", говорится в заявлении Министерства финансов США.

Новые ограничения были введены в рамках мер против КНДР. По утверждению американского Минфина, деятельность банка велась от имени лица, находящегося под северокорейскими санкциями.

"Сегодняшние меры направлены против российского банка за осознанное содействие в осуществлении значимых сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения", — говорится в опубликованном ведомством заявлении.

Версия США

Глава Минфина Стивен Мнучин подчеркнул, что США намерены сохранять северокорейские санкции и пресекать попытки получения незаконного дохода КНДР до окончательной денуклеаризации республики.

По версии США, у российского банка и Северной Кореи установлены "длительные отношения": с 2009 по 2013 год российская компания проводила миллионы долларов по сделкам через счета, которые принадлежали северокорейским коммерческим банкам.

"В середине 2013 года "Агросоюз" перевел более 5,5 миллиона долларов США от имени Корейского объединенного банка развития (KUDB), который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году "Агросоюз" и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB", — говорится в комментарии.

В американском ведомстве также полагают, что в 2013 году "Агросоюз" открыл новые счета для северокорейской компании, проведя через них более восьми миллионов долларов. Кроме того, по данным минфина, "Агросоюз" разрешил северокорейской подставной компании внести на счет в банке "почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте".

В Минфине отметили, что после вступления ограничительных мер против банка в силу, все счета компании будут заблокированы.

По данным РИА Рейтинг, "Агросоюз" на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов.

Санкции против КНДР

В новый санкционный список США также попал гражданин Северной Кореи 1971 года рождения, китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Совет Безопасности ООН ввел северокорейские санкции за проведение в республике ядерных и ракетных испытаний. Кроме того, Вашингтон ввел против Пхеньяна ряд односторонних ограничительных мер. Американские санкции распространяются не только на КНДР, но и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с Северной Кореей. В Вашингтоне пообещали продолжить вводить санкции в отношении любых стран и компаний, взаимодействующих с республикой.