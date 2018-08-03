Китай назвал "единственный способ" решения торгового спора с США

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения и равенства является единственно возможным эффективным способом урегулирования торговых разногласий с США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Китайская сторона заявила, что дата начала взимания дополнительных тарифов будет зависеть от действий американской стороны.
"Китайская сторона считает, что единственный эффективный путь решения торговых разногласий – проведение консультаций на основе принципов взаимоуважения и равенства, любые односторонние угрозы или шантаж могут лишь привести к обострению противоречий и ущербу интересам всех сторон", — отмечается в опубликованном заявлении ведомства.
"Китайская сторона вынуждена принять контрмеры для защиты своих государственных интересов, механизма свободной торговли и защиты общих интересов всех стран", — отмечается в заявлении.
"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.