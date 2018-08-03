Кондратьев рассказал, с чем связан рост производства вина на Кубани

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Кубань наращивает объемы производства вина, чему способствует, в том числе, восстановление винодельческих предприятий, среди которых один из старейших заводов региона "Мысхако", возобновивший деятельность в текущем году, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"Отрасль виноделия в нашем регионе всегда была развита, кубанские вина пользуются спросом в России, сегодня наши виноделы расширяют границы и осваивают европейские рынки. Мы наращиваем объемы продукции – за шесть месяцев текущего года предприятия края произвели более 6,6 миллиона декалитров вина и 1,6 миллиона декалитров шампанского. Цифры превышают показатели прошлого года", — отметил губернатор.

По его словам, рост связан, в том числе, с восстановлением винодельческих предприятий. "Последние годы значительные трудности испытывал "Мысхако" – один из известнейших и старейших заводов Краснодарского края и России. В 2014 году мы рисковали полностью потерять эти вина, предприятие было официально признано банкротом, производственная деятельность была остановлена. И задача власти, и моя задача, как губернатора, была в том, чтобы помочь сохранить "Мысхако", его виноградники", — пояснил Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эта дорогостоящая земля использовалась по другому назначению. "При поддержке краевого минсельхоза для завода "Мысхако" был найден новый инвестор, в прошлом году предприятие получило лицензии на производство вин с защищенным географическим названием. В марте 2018 года возобновлено производство винодельческой продукции, в апреле уже были розлиты первые вина "Мысхако" – этот кубанский бренд мы смогли сохранить", — заключил губернатор.

"Мысхако" — одна из старейших винодельческих компаний России. Компания расположена в Краснодарском крае, ее производственные мощности составляют 5 миллионов бутылок в год. В собственности винодельни находится порядка 250 гектаров виноградников.

Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 миллиона дал игристых вин, что составляет более 40% объема российского вина.

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